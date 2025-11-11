PUTIN NAREDIO KRVAVU OSVETU: Ruske snage izvele napad na vojne ciljeve Ukrajine zbog pokušaja otmice aviona
RUSKE oružane snage napale su ukrajinski vojnoobaveštajni centar u Brovarima, u Kijevskoj oblasti, i aerodrom Starokonstantinov u Hmeljničkoj oblasti, saopštio je Centar za odnose sa javnošću ruske Federalne službe bezbednosti (FSB).
Prema saopštenju FSB-a, napadi su izvedeni hipersoničnim raketama "kindžal" kao odgovor na navodni pokušaj ukrajinske obaveštajne službe da otme ruskog lovca "mig-31".
(Interfax)
