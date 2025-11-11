Svet

PUTIN NAREDIO KRVAVU OSVETU: Ruske snage izvele napad na vojne ciljeve Ukrajine zbog pokušaja otmice aviona

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

11. 11. 2025. u 09:21

RUSKE oružane snage napale su ukrajinski vojnoobaveštajni centar u Brovarima, u Kijevskoj oblasti, i aerodrom Starokonstantinov u Hmeljničkoj oblasti, saopštio je Centar za odnose sa javnošću ruske Federalne službe bezbednosti (FSB).

ПУТИН НАРЕДИО КРВАВУ ОСВЕТУ: Руске снаге извеле напад на војне циљеве Украјине због покушаја отмице авиона

Foto: Printscreen

Prema saopštenju FSB-a, napadi su izvedeni hipersoničnim raketama "kindžal" kao odgovor na navodni pokušaj ukrajinske obaveštajne službe da otme ruskog lovca "mig-31".

(Interfax)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću
Politika

0 14

JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću

MEĐUNARODNI mehanizam za krivične sudove (MMKS) odbacio je zahtev generala Ratka Mladića za dobijanje dozvole da izađe iz zatvora na sedam dana, kako bi prisustvovao pomenu članu porodice koji je nedavno preminuo, saopštila je danas potpredsednica MMKS-a Grasijela Gati Santana.

11. 11. 2025. u 17:50 >> 20:27

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PRIRODA, HARMONIJA I BOGATSTVO UKUSA JEDINOG PRAVOG

PRIRODA, HARMONIJA I BOGATSTVO UKUSA JEDINOG PRAVOG