ZELENSKI O SASTANKU SA BRNABIĆ: "Proces evropskih integracija je strateški cilj obe naše zemlje" (VIDEO)

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski oglasio se nakon sastanka sa predsednicom Skupštine Srbije Anom Brnabić.

TANJUG/ Narodna skupština Repulike Srbije/ Peđa Vučković

I had a meeting with Speaker of the Parliament of Serbia Ana Brnabić. The main focus of our conversation was the process of European integration. This is a strategic goal for both of our countries. We also discussed intergovernmental cooperation and partnership for regional… pic.twitter.com/yNesZY5yHy — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) November 10, 2025

- Imao sam sastanak sa predsednicom Skupštine Srbije Anom Brnabić. Glavni fokus našeg razgovora bio je proces evropskih integracija. To je strateški cilj za obe naše zemlje. Takođe smo razgovarali o međuvladinoj saradnji i partnerstvu za regionalnu bezbednost.

Zahvalan sam Srbiji na podršci teritorijalnom integritetu Ukrajine. Takođe se zahvaljujem Prvoj dami Srbije na učešću na samitima Prvih dama i gospode i na pažnji koju je posvetila pitanju ukrajinske dece. Ovo je veoma važno pitanje za Ukrajinu i cenimo podršku - navodi se u objavi na društvenoj mreži Iks.

