POGLEDAJTE KAKO UKRAJINSKI HELIKOPTER RUŠI RUSKI DRON: Direktan pogodak u metu (VIDEO)
PILOTI ukrajinskog helikoptera primetili su kamikaza dron "šahed" u vazduhu i odmah ga oborili, kao što se može videti na snimku.
Ukrajinska vojska objavila je video snimak na kojem se vidi kako njihv helikopter Mi-8 obara ruski dron iranske prozivodnje "šahed".
Prema podacima Censor.net, dok su bili u borbenoj misiji, piloti ukrajinskog helikoptera primetili su kamikaza dron "šahed" u vazduhu i odmah ga oborili, kao što se može videti na snimku.
Dron "šahed-136" je često korišćen u rusko-ukrajinskom ratu, posebno iz razloga što koristi jeftin, konvencionalni motor sa unutrašnjim sagorevanjem (kao što je Mado MD550, kopija nemačkog Limbaha L550E), što mu daje karakterističan glasan zvuk.
(Censor)
