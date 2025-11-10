OSMORO POGINULO U STRAVIČNOJ DETONACIJI: Eksplozija odjeknula u blizini poznatog turističkog mesta, požar zahvatio i parking (VIDEO)

JEDAN automobil eksplodirao je danas kod istorijskog objekta Crveno utvrđenje iz 16. veka u glavnom gradu Indije. Usled detonacije je stradalo osam ljudi, nekoliko njih je povređeno, dok je požar koji je buknuo oštetio nekoliko vozila parkiranih u blizini, saopštila je policija Nju Delhija.

Foto: X printskrin/AdityaRajKaul/IranObserver0/TimesNow

Nekoliko vatrogasnih vozila brzo je stiglo na lice mesta u blizini jednog od ulaza metro stanice Crveno utvrđenje, saopštila je gradska vatrogasna služba. Uzrok eksplozije za sada nije poznat.

Sandžaj Tjagi, portparol gradske policije, rekao je za agenciju Asošijeted pres (AP) da je najmanje osam ljudi poginulo, a više njih povređeno.

#BREAKING: Red Fort area after explosion reported inside a car few minutes ago. Many vehicles in the area completely destroyed and gutted. Several people injured. Investigations still underway. Officials haven’t confirmed any terror angle yet. pic.twitter.com/OeBC8kLLGn — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) November 10, 2025

- Istražujemo uzrok eksplozije - izjavio je on.

⚡️BREAKING



A powerful explosion near the Red Fort in New Delhi has killed several people



The cause is unknown, but could lead to renewed military conflict between Pakistan and India pic.twitter.com/JacrUcygJT — Iran Observer (@IranObserver0) November 10, 2025

Nekada carska palata, Crveno utvrđenje danas je glavna turistička atrakcija u Nju Delhiju u Indiji. Lokalni mediji objavili su snimke oštećenih vozila i policijskog kordona na mestu eksplozije.

Jedan svedok koji živi u blizini rekao je za televizijski kanal NDTV da je čuo "zvuk koji je razbio prozore", a zatim video kako plamen zahvata više vozila.

(AP)

