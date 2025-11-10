Svet

OSMORO POGINULO U STRAVIČNOJ DETONACIJI: Eksplozija odjeknula u blizini poznatog turističkog mesta, požar zahvatio i parking (VIDEO)

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

10. 11. 2025. u 16:36

JEDAN automobil eksplodirao je danas kod istorijskog objekta Crveno utvrđenje iz 16. veka u glavnom gradu Indije. Usled detonacije je stradalo osam ljudi, nekoliko njih je povređeno, dok je požar koji je buknuo oštetio nekoliko vozila parkiranih u blizini, saopštila je policija Nju Delhija.

Foto: X printskrin/AdityaRajKaul/IranObserver0/TimesNow

Nekoliko vatrogasnih vozila brzo je stiglo na lice mesta u blizini jednog od ulaza metro stanice Crveno utvrđenje, saopštila je gradska vatrogasna služba. Uzrok eksplozije za sada nije poznat.

Sandžaj Tjagi, portparol gradske policije, rekao je za agenciju Asošijeted pres (AP) da je najmanje osam ljudi poginulo, a više njih povređeno.

- Istražujemo uzrok eksplozije - izjavio je on.

Nekada carska palata, Crveno utvrđenje danas je glavna turistička atrakcija u Nju Delhiju u Indiji. Lokalni mediji objavili su snimke oštećenih vozila i policijskog kordona na mestu eksplozije.

Jedan svedok koji živi u blizini rekao je za televizijski kanal NDTV da je čuo "zvuk koji je razbio prozore", a zatim video kako plamen zahvata više vozila.

(AP)

