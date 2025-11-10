IRAN ODGOVORIO SAD I IZRAELU: "Ova optužba je toliko apsurdna i smešna da nismo ni pomislili da zahteva zvaničan odgovor portparola"
PORTPAROL iranskog Ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagej odbacio je kao ''smešne'' optužbe da je Iran planirao atentat na izraelsku ambasadorku u Meksiku, Einat Kranc-Najger, navodeći da izraelski režim nastoji da naruši odnose Irana sa drugim zemljama.
- Naša ambasada je saopštila da smatramo da je ova optužba toliko apsurdna i smešna da nismo ni pomislili da zahteva zvaničan odgovor portparola - rekao je Bagej, prenosi agencija IRNA.
On je dodao da je izraelski režim i ranije iznosio slične optužbe protiv Irana, navodeći kao primer napade na jevreske objekte u Austrailiji ranije ove godine, što je dovelo do toga da Kanbera prekine veze sa Teheranom, i ističući da se taj ''obrazac'' ponavlja i sada sa Meksikom.
- Jedan od razloga je osveta meksičkoj javnosti, koja je otvoreno izrazila svoj protest protiv genocida u Gazi poslednjih meseci. Napori da se unište prijateljske veze Irana sa drugim zemljama su među šemama koje sprovodi cionistički režim. Stoga je cela tvrdnja izmišljena. Kao što ste videli, i meksičko Ministarstvo spoljnih poslova i obaveštajne agencije zemlje izdali su saopštenja u kojima potpuno odbacuju optužbe - rekao je Bagej.
Sjedinjene Američke Države i Izrael optužili su ranije Iran za planiranje atentata na ambasadorku Izraela u Meksiku, ali i naveli da je pretnja prošla jer su meksičke bezbednosne službe osujetile zaveru.
Američki zvaničnik je naveo da su elitne snage Kuds Islamske revolucionarne garde pokrenule zaveru krajem 2024. godine i da je ona osujećena ove godine.
Portal piše da je zaveru predvodio operativac iz Jedinice 11000 Islamske revolucionarne garde koji je godine proveo u iranskoj ambasadi u Venecueli regrutujući iranske agente iz cele Latinske Amerike.
Portparol Ministarstva spoljnih poslova Izraela Oren Marmorstajn rekao je da će izraelska obaveštajna i bezbednosna zajednica nastaviti neumorno da radi, u punoj saradnji sa bezbednosnim i obaveštajnim agencijama širom sveta, kako bi osujetila terorističke pretnje Irana i njegovih posrednika protiv izraelskih i jevrejskih meta širom sveta.
