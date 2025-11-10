„DETALJE OTKRIVATI NEĆEMO" Lukašenko: „Orešnik“ neće biti stacioniran na jednom mestu u Belorusiji
RAKETNI kompleks „orešnik“ neće se nalaziti na jednom mestu na teritoriji Belorusije, saopštio je predsednik zemlje Aleksandar Lukašenko.
- Detalje otkrivati nećemo. To je mobilni kompleks, on nikada neće biti na jednom mestu. On će se premeštati po određenim tačkama odakle će moći po potrebi da nanese udar - rekao je Lukašenko, a prenosi Belta.
Prethodno je Lukašenko potvrdio planove da u decembru stavi u borbenu gotovost raketni sistem „orešnik“.
Predsednik Rusije 21. novembra prošle godine saopštio je o uspešno sprovedenom testiranju najnovije rakete srednjeg dometa „orešnik“. Kao odgovor na upotrebu američkog i britanskog naoružanja, Rusija je izvela kombinovani udar na objekat vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine.
U decembru 2024. godine Lukašenko je zamolio Putina da na teritoriji Belorusije rasporedi najnovije rusko naoružanje, uključujući i sistem „orešnik“. Ruski lider je odgovorio da smatra da je moguće razmeštanje ovog sistema u Belorusiji u drugoj polovini 2025. godine. Beloruski predsednik je 8. avgusta ove godine izjavio da se prve pozicije za ovaj sistem već pripremaju.
(Sputnjik)
