"OVO SE NE ODNOSI NA PREDSEDNIKA AMERIKE" Tramp pomilovao Rudija Đulijanija i još više od 70 osoba

AMERIČKI tužilac za pomilovanje Ed Martin izjavio je danas da je predsednik te zemlje Donald Tramp pomilovao ključne ličnosti koje su osumnjičene za umešanost u plan organizovanja alternativnog biračkog spiska i "otkrivanja prevara na glasanju", tokom izbora 2020. godine, među kojima je i bivši gradonačelnik Njujorka Rudi Đulijani.

Foto: Printskrin

Tramp je pomilovao poznate pojedince za koje se tvrdi da su umešani u njegov pokušaj da poništi rezultate izbora 2020. godine, među kojima je uz Đulijanija pomilovano i više od 70 osoba za koje se tvrdi da su povezane sa pokušajem da se ospore rezultati izbora 2020. godine, prenosi ABC njuz.

Pomilovanje koje je Tramp potpisao obuhvata sve saoptužene, koji su uz njega u Džordžiji bili optuženi za sveobuhvatni plan za poništavanje rezultata izbora, a četvoro pomilovanih već se izjasnilo krivim.

"Ova proklamacija okončava tešku nacionalnu nepravdu počinjenu nad američkim narodom nakon predsedničkih izbora 2020. godine, i nastavlja proces nacionalnog pomirenja", navodi se u pomilovanju.

U formulaciji pomilovanja eksplicitno se navodi da se ono ne odnosi na samog Trampa.

"Ovo pomilovanje se ne odnosi na predsednika Sjedinjenih Država", navodi se u pomilovanju.

Američki savezni sudija je u novembru prošle godine odobrio zahtev specijalnog tužioca Džeka Smita da se pauzira postupak protiv Trampa zbog zavere da se ponište rezultati predsedničkih izbora 2020. godine, nakon što je pobedio na predsedničkim izborima. Tramp je optužen za zaveru radi prevare Sjedinjenih Američkih Država i zaveru radi ometanja zvaničnog postupka, kada su 6. januara 2021. godine Trampove pristalice upale u zgradu Kongresa da bi ometale potvrdu pobede Džoa Bajdena na predsedničkim izborima, kao i da je lažnim tvrdnjama da je pobedio na izborima 2020. godine pokušao da obespravi birače u SAD.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

