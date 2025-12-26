Svet

"PUTINA MOŽEMO ZAUSTAVITI SAMO AKO ISPUNIMO OVA DVA USLOVA" Rute: Neophodno je ojačati Ukrajinu i više ulagati u odbranu

P. Đurđević

26. 12. 2025. u 17:12

KAKO bi se osiguralo da se ruski predsednik Vladimir Putin ne usudi da napadne nijednu državu članicu NATO-a, neophodno je što više ojačati Ukrajinu, izjavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rute.

Foto: Profimedia

Rute je naglasio da takav pristup takođe zahteva od članica NATO-a da povećaju svoje izdatke za odbranu.

Objasnio je da bi ispunjavanjem ova dva uslova - jačanjem Ukrajine i većim ulaganjem u odbranu - Alijansa postala dovoljno jaka da se brani, a Putin se nikada ne bi usudio da preuzme takav rizik.

Podsetimo se da je Rute ranije izjavio da se NATO mora pripremiti za rat u razmerama koje su doživeli naši dedovi i pradedovi.

Međutim, nemački ministar odbrane Boris Pistorijus nije se složio sa ovom procenom, izražavajući skepticizam u pogledu scenarija totalnog rata između Rusije i NATO-a.

(Indeks.hr)

