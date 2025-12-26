Ručak dana

PEČENO MARINIRANO POVRĆE SA SOSOM: Bogat i pun ukus koji će se dopasti svima

Milena Tomasevic

26. 12. 2025. u 18:00

DANAS vam donosimo jedan jednostavan, a neverovatno ukusan recept – marinirano povrće pečeno u rerni. Savršeno kao lagani obrok ili zdrav prilog ili uz osvežavajući jogurt sos.

ПЕЧЕНО МАРИНИРАНО ПОВРЋЕ СА СОСОМ: Богат и пун укус који ће се допасти свима

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 1 mali karfiol
  • 1 mali brokoli
  • 3 krompira
  • 2 šargarepe
  • 1 crvena paprika

Marinada:

  • 70 ml maslinovog ulja
  • 3 čena belog luka (zgnječena)
  • 1/2 kašičice origana
  • 1/2 kašičice kari praha
  • 1/2 kašičice crnog bibera
  • 1/2 kašičice slatke paprike
  • 1/2 kašičice čili papričica (po želji)
  • 1 ravna kašičica soli

Priprema:
Karfiol i brokoli razdvojite na cvetnice i operite. Po želji, kratko ih blanširajte u ključaloj vodi oko 1 minut, a zatim ih ocedite. Krompir, šargarepu i papriku isecite na komade. Svo povrće stavite u pleh za pečenje.

U posebnoj činiji pomešajte sve sastojke za marinadu, pa prelijte preko povrća i dobro izmešajte. Pecite u unapred zagrejanoj rerni na 200°C oko 40 minuta.

Nakon 25 minuta promešajte povrće i vratite u rernu da se dopeče još 15 minuta.

Predlog za serviranje

Poslužite uz jogurt sos ( jogurt, jedan čen belog luka, so i mirođija) ili kao prilog uz glavno jelo.

Uživajte!

