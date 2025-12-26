PEČENO MARINIRANO POVRĆE SA SOSOM: Bogat i pun ukus koji će se dopasti svima

DANAS vam donosimo jedan jednostavan, a neverovatno ukusan recept – marinirano povrće pečeno u rerni. Savršeno kao lagani obrok ili zdrav prilog ili uz osvežavajući jogurt sos.

FOTO: Novosti

Sastojci:

1 mali karfiol

1 mali brokoli

3 krompira

2 šargarepe

1 crvena paprika

Marinada:

70 ml maslinovog ulja

3 čena belog luka (zgnječena)

1/2 kašičice origana

1/2 kašičice kari praha

1/2 kašičice crnog bibera

1/2 kašičice slatke paprike

1/2 kašičice čili papričica (po želji)

1 ravna kašičica soli

Priprema:

Karfiol i brokoli razdvojite na cvetnice i operite. Po želji, kratko ih blanširajte u ključaloj vodi oko 1 minut, a zatim ih ocedite. Krompir, šargarepu i papriku isecite na komade. Svo povrće stavite u pleh za pečenje.

U posebnoj činiji pomešajte sve sastojke za marinadu, pa prelijte preko povrća i dobro izmešajte. Pecite u unapred zagrejanoj rerni na 200°C oko 40 minuta.

Nakon 25 minuta promešajte povrće i vratite u rernu da se dopeče još 15 minuta.

Predlog za serviranje

Poslužite uz jogurt sos ( jogurt, jedan čen belog luka, so i mirođija) ili kao prilog uz glavno jelo.

Uživajte!