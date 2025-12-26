PEČENO MARINIRANO POVRĆE SA SOSOM: Bogat i pun ukus koji će se dopasti svima
DANAS vam donosimo jedan jednostavan, a neverovatno ukusan recept – marinirano povrće pečeno u rerni. Savršeno kao lagani obrok ili zdrav prilog ili uz osvežavajući jogurt sos.
Sastojci:
- 1 mali karfiol
- 1 mali brokoli
- 3 krompira
- 2 šargarepe
- 1 crvena paprika
Marinada:
- 70 ml maslinovog ulja
- 3 čena belog luka (zgnječena)
- 1/2 kašičice origana
- 1/2 kašičice kari praha
- 1/2 kašičice crnog bibera
- 1/2 kašičice slatke paprike
- 1/2 kašičice čili papričica (po želji)
- 1 ravna kašičica soli
Priprema:
Karfiol i brokoli razdvojite na cvetnice i operite. Po želji, kratko ih blanširajte u ključaloj vodi oko 1 minut, a zatim ih ocedite. Krompir, šargarepu i papriku isecite na komade. Svo povrće stavite u pleh za pečenje.
U posebnoj činiji pomešajte sve sastojke za marinadu, pa prelijte preko povrća i dobro izmešajte. Pecite u unapred zagrejanoj rerni na 200°C oko 40 minuta.
Nakon 25 minuta promešajte povrće i vratite u rernu da se dopeče još 15 minuta.
Predlog za serviranje
Poslužite uz jogurt sos ( jogurt, jedan čen belog luka, so i mirođija) ili kao prilog uz glavno jelo.
Uživajte!
