Svet

NEMAČKI DETEKTIVI NAJVIŠE KRIVE KIJEV: Volstrit žurnal analizira - Istraga o sabotaži na ruskim gasovodima stvara razdor u Evropi

Марија Стевановић
Marija Stevanović

10. 11. 2025. u 09:55

REZULTATI trogodišnje istrage sabotaže na gasovodima „Severni tok“ i „Severni tok – 2“ napravili su duboku podelu u Evropi, preteći da potkopaju podršku Ukrajini, koju nemački detektivi smatraju najodgovornijom za događaj, prenosi The Wall Street Journal (WSJ), pozivajući se na izvore.

НЕМАЧКИ ДЕТЕКТИВИ НАЈВИШЕ КРИВЕ КИЈЕВ: Волстрит журнал анализира - Истрага о саботажи на руским гасоводима ствара раздор у Европи

Foto Tanjug/AP

Prema pisanju lista, bilo kakav sudski proces dodatno bi zaoštrio odnose između Ukrajine i Nemačke, najvećeg finansijskog sponzora Kijeva i snabdevača nekih od najtraženijih vojnih sistema, naročito PVO.

Nemačka policija, tužilaštvo i drugi upućeni u slučaj, kako navode izvori, formirali su slučaj protiv Ukrajine. Napravljena je „jasna slika o tome kako je jedinica ukrajinske vojske izvela napad pod neposrednim rukovodstvom tadašnjeg vrhovnog komandanta Valerija Zalužnog“.

Praćenjem kompanija za iznajmljivanje plovila, telefona i registarskih tablica, potsdamska grupa pripremila je osnovu za izdavanje naloga za hapšenje „troje vojnika ukrajinske specijalne jedinice i četvorice veterana-ronilaca“ od strane nemačkih vlasti, navode izvori. Cilj diverzanata bio je smanjenje prihoda Rusije od prodaje nafte i potkopavanje njenih ekonomskih veza sa Nemačkom.

Nemački istražitelji identifikovali su sve diverzante. Izdati su nalozi za hapšenje šest ukrajinskih državljana. Sedmi osumnjičeni možda je poginuo tokom borbi na istoku Ukrajine u decembru 2024. Diverzantska grupa sastojala se od kapetana, koordinatora, stručnjaka za eksploziv i četvorice ronilaca koji su stigli jahtom „Andromeda“ iz Rostoka do mesta zločina u Baltičkom moru.

Očekuje se da će do decembra italijanske sudije odlučiti o ekstradiciji ukrajinskog državljanina Sergeja Kuznjecova, smatranog vođom sedmočlane diverzantske grupe koja je izvršila podrivanje podvodnog dela gasovoda, u Nemačku. Nemačka policija je već pripremila specijalni avion da ga preveze iz Italije u Hamburg na suđenje. Istovremeno, Berlin nastoji da dobije drugog osumnjičenog, takođe Ukrajinca, uhapšenog u Poljskoj, ali okružni sud u Varšavi odbio je njegovu ekstradiciju u Nemačku.

(Sputnjik)

MRDIĆ JEDVA GOVORI: Poslanik nakon upozorenja hitne - Nastavljam štrajk, Srbija je svetinja

