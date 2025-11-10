NEMAČKI DETEKTIVI NAJVIŠE KRIVE KIJEV: Volstrit žurnal analizira - Istraga o sabotaži na ruskim gasovodima stvara razdor u Evropi
REZULTATI trogodišnje istrage sabotaže na gasovodima „Severni tok“ i „Severni tok – 2“ napravili su duboku podelu u Evropi, preteći da potkopaju podršku Ukrajini, koju nemački detektivi smatraju najodgovornijom za događaj, prenosi The Wall Street Journal (WSJ), pozivajući se na izvore.
Prema pisanju lista, bilo kakav sudski proces dodatno bi zaoštrio odnose između Ukrajine i Nemačke, najvećeg finansijskog sponzora Kijeva i snabdevača nekih od najtraženijih vojnih sistema, naročito PVO.
Nemačka policija, tužilaštvo i drugi upućeni u slučaj, kako navode izvori, formirali su slučaj protiv Ukrajine. Napravljena je „jasna slika o tome kako je jedinica ukrajinske vojske izvela napad pod neposrednim rukovodstvom tadašnjeg vrhovnog komandanta Valerija Zalužnog“.
Praćenjem kompanija za iznajmljivanje plovila, telefona i registarskih tablica, potsdamska grupa pripremila je osnovu za izdavanje naloga za hapšenje „troje vojnika ukrajinske specijalne jedinice i četvorice veterana-ronilaca“ od strane nemačkih vlasti, navode izvori. Cilj diverzanata bio je smanjenje prihoda Rusije od prodaje nafte i potkopavanje njenih ekonomskih veza sa Nemačkom.
Nemački istražitelji identifikovali su sve diverzante. Izdati su nalozi za hapšenje šest ukrajinskih državljana. Sedmi osumnjičeni možda je poginuo tokom borbi na istoku Ukrajine u decembru 2024. Diverzantska grupa sastojala se od kapetana, koordinatora, stručnjaka za eksploziv i četvorice ronilaca koji su stigli jahtom „Andromeda“ iz Rostoka do mesta zločina u Baltičkom moru.
Očekuje se da će do decembra italijanske sudije odlučiti o ekstradiciji ukrajinskog državljanina Sergeja Kuznjecova, smatranog vođom sedmočlane diverzantske grupe koja je izvršila podrivanje podvodnog dela gasovoda, u Nemačku. Nemačka policija je već pripremila specijalni avion da ga preveze iz Italije u Hamburg na suđenje. Istovremeno, Berlin nastoji da dobije drugog osumnjičenog, takođe Ukrajinca, uhapšenog u Poljskoj, ali okružni sud u Varšavi odbio je njegovu ekstradiciju u Nemačku.
(Sputnjik)
