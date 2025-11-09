PENZIONERKA IZGUBILA SVE PARE, KILO ZLATA I STAN: Dva poziva uništila su joj život
PENZIONERKA je izgubila sav svoj novac, kilogram zlata i svoj stan zbog prevaranata, saopštilo je Moskovsko tužilaštvo.
Starija žena je izgubila ukupno 27,8 miliona rubalja. To se dogodilo nakon samo nekoliko telefonskih poziva. Prvo je prevarant, predstavljajući se kao radnik telekomunikacione kompanije, lagao o ponovnom obračunu računa.
Kasnije je drugi prevarant pozvao penzionerku, tvrdeći da je iz policije. Nakon što joj je zaprećeno krivičnom odgovornošću, žrtva je kuriru dala još 600.000 rubalja i zlatnu polugu vrednu 9 miliona rubalja.
Nesrećna žena je bila primorana da nekoliko meseci živi u iznajmljenom stanu. Prevaranti je nikada nisu kontaktirali, a kada je konačno odlučila da se vrati u svoj dom, otkrila je da su brave promenjene.
