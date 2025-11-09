PENZIONERKA IZGUBILA SVE PARE, KILO ZLATA I STAN: Dva poziva uništila su joj život

PENZIONERKA je izgubila sav svoj novac, kilogram zlata i svoj stan zbog prevaranata, saopštilo je Moskovsko tužilaštvo.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Starija žena je izgubila ukupno 27,8 miliona rubalja. To se dogodilo nakon samo nekoliko telefonskih poziva. Prvo je prevarant, predstavljajući se kao radnik telekomunikacione kompanije, lagao o ponovnom obračunu računa.

Kasnije je drugi prevarant pozvao penzionerku, tvrdeći da je iz policije. Nakon što joj je zaprećeno krivičnom odgovornošću, žrtva je kuriru dala još 600.000 rubalja i zlatnu polugu vrednu 9 miliona rubalja.

Nesrećna žena je bila primorana da nekoliko meseci živi u iznajmljenom stanu. Prevaranti je nikada nisu kontaktirali, a kada je konačno odlučila da se vrati u svoj dom, otkrila je da su brave promenjene.