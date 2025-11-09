PRIJAVLJEN SNAŽAN ZEMLJOTRES JAČINE 5,5 STEPENI: Evo gde je bio epicentar

ZEMLjOTRES jačine 5,5 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je Andamanska ostrva blizu Indije, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.

Foto: Novosti

Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 133 kilometra, udaljen oko 148 kilometara od grada Port Bler.

Za sada nema izveštaja o prevređenima ili materijalnoj šteti.

Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.

Nemački istraživački centar za geonauke prethodno je izvestio da je zemljotres bio jačine 6.0 stepeni i da je bio na dubini od 10 kilometara.

(Tanjug)