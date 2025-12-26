EVROPA FINALIZUJE BEZBEDNOSNE GARANCIJE ZA UKRAJINU U JANUARU Jelisejska palata: Sad je na Rusiji da pruži jasan odgovor

EVROPSKI saveznici Ukrajine sastaće se u januaru da bi finalizovali planove za bezbednosne garancije nakon završetka rata, uključujući moguće raspoređivanje trupa na terenu, izjavio je danas zvaničnik Jelisejske palate za Euroaktiv.

Foto: Profimedia

Izvor je naveo da francuski predsednik Emanuel Makron želi da grupa zemalja koje podržavaju Ukrajinu, poznata kao "koalicija voljnih", finalizuje detalje podrške Ukrajini sledećeg meseca, dok zapadne prestonice čekaju odgovor Rusije na mirovni plan.

- Ukrajinci, Evropljani i Amerikanci su saglasni i verujemo da je sada na Rusiji da pruži jasan odgovor - istakao je izvor.

Izvor je rekao da se očekuje da će pitanje garancija biti rešeno sa operativnog stanovišta, dajući Ukrajini jasnu sliku o tome kako bi izgledala dugoročna podrška saveznika.

Novi razgovori između američkih i ukrajinskih zvaničnika rezultirali su planom od 20 tačaka za okončanje rata u Ukrajini o kojem sada treba da se izjasni Rusija.

Desetine zemalja, predvođene Francuskom i Velikom Britanijom, mesecima rade i pripremaju bezbednosne garancije za Ukrajinu koje uključuju raspoređivanje trupe na terenu, finansijsku pomoć, isporuke oružja kako bi se Rusija odvratila od mogućnog ponovnog napada na Ukrajinu.

Pojedine garancije, posebno one koje daju Sjedinjene Američke Države, još su u fazi rasprave. Očekuje se da će ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski otputovati na Floridu da se sastane sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u "bliskoj budućnosti" kako bi bio završen plan o bezbednosnim garancijama, navodi Euroaktiv.

(Tanjug)

