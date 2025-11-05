NOVI HLADNI RAT Kosmičke snage SAD: Kina i Rusija glavne pretnje Americi u kosmosu

KINA i Rusija aktivno unapređuju kosmičke tehnologije i nastoje da postanu vodeće kosmičke sile, što Sjedinjene Države vide kao pretnju po svoje interese, navodi se u dokumentu američkih Kosmičkih snaga pod nazivom „Pregled kosmičkih pretnji”.

-Pristup kosmosu i njegovo korišćenje od vitalnog su značaja za nacionalne interese Vašingtona. Jačanje strateškog rivalstva predstavlja ozbiljnu pretnju nacionalnoj bezbednosti zemlje – u kosmosu, iz kosmosa i za kosmos, navodi se u američkom izveštaju.

U dokumentu se ocenjuje da Kina i Rusija „nastoje da postanu vodeće kosmičke sile, potkopavajući globalno vođstvo SAD”.

Prema tvrdnjama Kosmičkih snaga SAD, obe države „stvaraju nove kosmičke sisteme radi povećanja vojne efikasnosti i smanjenja zavisnosti od američkih tehnologija”, kao i da „razmeštaju protivkosmička sredstva”.

Kina je u izveštaju nazvana „glavnim izazovom”. Tvrdi se da se u orbiti nalazi više od hiljadu kineskih satelita, od kojih se više od 510 navodno koristi od strane Narodnooslobodilačke armije Kine za izviđanje, osmatranje i radarsko praćenje. Ovi uređaji, kako stoji u izveštaju, „povećavaju sposobnost Kine da otkriva američke nosače aviona, ekspedicione snage i vazdušna krila”.

Takođe se navodi da Kina „razvija protivsatelitske rakete, laserske sisteme i uređaje za ometanje satelitskih komunikacija”, kao i da sprovodi testiranja višekratnih svemirskih letelica i satelita-inspektora koji su sposobni za približavanje i manevrisanje u orbiti.

Zamenik ministra spoljnih poslova Ruske Federacije Sergej Rjabkov ranije je izjavio da Rusija ostavlja otvorena vrata za političko-diplomatska rešenja u oblasti kontrole naoružanja. Zamenik direktora Odeljenja za pitanja neširenja i kontrole naoružanja Ministarstva spoljnih poslova Rusije Konstantin Voroncov izjavio je da je Rusija spremna da predloži SAD početak pregovora o sprečavanju trke u naoružanju u kosmosu, ali da Vašington „blokira te pregovore i ne dozvoljava da oni započnu”.

U Moskvi su više puta isticali da se Rusija, zajedno sa drugim zemljama, uključujući i Kinu, zalaže za sprečavanje trke u naoružanju u kosmosu. U Ministarstvu spoljnih poslova Ruske Federacije naglašavali su da SAD i njihovi saveznici preduzimaju korake ka razmeštanju oružja u kosmosu i korišćenju kosmičkog prostora za vođenje borbenih dejstava ne samo u odbrambene svrhe, kao i da ne prestaju da nastoje da kosmos prikažu kao novu arenu suparništva i sukoba država, pri čemu su Rusija i Kina označene kao glavni protivnici.

