(MAPA) BITKA ZA KUPJANSK IZ UGLA VOJNIKA VSU: Nismo jeli nekoliko dana i nismo spavali, jer su ruski vojnici već bili svuda po gradu
UKRAJINSKI vojnici opkoljeni u Kupjansku nastavljaju da se predaju ruskim snagama zbog teškog položaja u kom su se našli, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.
-Ukrajinski vojnici nastavljaju da se predaju jedinicama grupe trupa 'Zapad' koje učestvuju u operaciji neutralisanja opkoljenih formacija Oružanih snaga Ukrajine u blizini Kupjanska u Harkovskoj oblasti, navode iz ministarstva.
Jedan od zatvorenika, Roman Krutko, vojnik iz 14. odvojene mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine, priznao je da su on i njegovi saborci odlučili da se predaju jer je to bila njihova jedina šansa za preživljavanje u beznadežnoj situaciji u kojoj su se našli.
Prema njegovim rečima, njegov zadatak u Kupjansku je bio da drži jednu zgradu, ali su tu poziciju držali samo nekoliko dana.
-Ali kako mogu da je držim ako ne znam ni da pucam. Nisam vojnik, niti sam obučen, rekao je.
Kako je dodao, ukrajinskim snagama je ponestalo zaliha, a svi rečni prelazi su pod ruskom kontrolom.
-Nismo jeli nekoliko dana i nismo spavali, jer su vaši vojnici već bili svuda po gradu. Naši radio-aparati su otkazali, ponestalo nam je municije i zaliha. A onda smo odlučili da se predamo, objasnio je Krutko.
Prema rečima zarobljenika, nije mogao da pobegne sa položaja: pre nego što je poslat na front, komanda mu je objasnila da će svako ko pokuša da pobegne biti pogubljen kao izdajnik.
(rt.rs)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"ONA JE ZLA!" Ova poznata srpkinja je zaova Snežane Đurišić (FOTO)
"MALO je zla, ali je naša..."
02. 11. 2025. u 16:10
Komentari (0)