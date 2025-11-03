UKRAJINSKI vojnici opkoljeni u Kupjansku nastavljaju da se predaju ruskim snagama zbog teškog položaja u kom su se našli, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Foto Tanjug/AP

-Ukrajinski vojnici nastavljaju da se predaju jedinicama grupe trupa 'Zapad' koje učestvuju u operaciji neutralisanja opkoljenih formacija Oružanih snaga Ukrajine u blizini Kupjanska u Harkovskoj oblasti, navode iz ministarstva.

Jedan od zatvorenika, Roman Krutko, vojnik iz 14. odvojene mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine, priznao je da su on i njegovi saborci odlučili da se predaju jer je to bila njihova jedina šansa za preživljavanje u beznadežnoj situaciji u kojoj su se našli.

Prema njegovim rečima, njegov zadatak u Kupjansku je bio da drži jednu zgradu, ali su tu poziciju držali samo nekoliko dana.

Ilustracija telegram rybar

-Ali kako mogu da je držim ako ne znam ni da pucam. Nisam vojnik, niti sam obučen, rekao je.

Kako je dodao, ukrajinskim snagama je ponestalo zaliha, a svi rečni prelazi su pod ruskom kontrolom.

-Nismo jeli nekoliko dana i nismo spavali, jer su vaši vojnici već bili svuda po gradu. Naši radio-aparati su otkazali, ponestalo nam je municije i zaliha. A onda smo odlučili da se predamo, objasnio je Krutko.

Prema rečima zarobljenika, nije mogao da pobegne sa položaja: pre nego što je poslat na front, komanda mu je objasnila da će svako ko pokuša da pobegne biti pogubljen kao izdajnik.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć