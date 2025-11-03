TRAMPU BLIŽI AfD OD MERCA : Nemački suverenisti okrenuli se transatlantskim vezama i podršci koju dobijaju u Vašigntonu

ZBOG činjenice da Alternativa za Nemačku (AfD), stranka desnih suverenista, ubedljivo vodi u domaćim anketama uoči pokrajinskih izbora dogodine, u strahu od njenog daljeg uspona, vodeće stranke u zemlji, zaobilaze je u širokom luku. Popularnost AfD toliko raste da su demohrišćani kancelara Fridriha Merca, prepadnuti da bi mogla da dobije čak poziciju saveznog kancelara i uzdaju se u klauzulu iz koalicionog ugovora između vladajućih socijaldemokrata i demohrišćana koja zabranjuje političku saradnju sa Alternativom.

Foto: Profimedia, Shutterstock

Zato su u upravi AfD odlučili da se još više okrenu Americi u kojoj odavno imaju podršku. Čitav niz političara iz vrha ove stranke, posetio je nedavno SAD i zaključak je nesporan - sastanci sa američkim zvaničnicima daju AfD veći legitimitet, a istovremeno, Merca stavljaju u nezgodan položaj. Tako je, odbačena kod kuće, Alternativa koristeći veze sa ličnostima iz organizacije MAGA, političkog pokreta koji poziva na stroga ograničenja imigracije i povratak politici pre mandata Džozefa Bajdena. Mnoge od njih popele su se na visoke pozicije u predsedničkoj administraciji Donalda Trampa, pa AfD time stiče nove poene i adute za dalju političku borbu.

Analitičari ističu da ovakva saradnja desno orijentisane stranke sa visokopozicioniranim političarima druge zemlje i to velesile, najblaže rečeno nije uobičajena. Upozoravaju da ovaj angažman odražava rastuće slaganje između AfD i delova Trampovog pokreta MAGA, što je skraćenica za Trampov predizborni slogan "Učinimo Ameriku ponovo velikom", koji je pružio podršku AfD i njenom stavu prema imigraciji.

Američke vlasti imaju i te kako razumevanja za političku represiju na koju se AfD žali i tvrdi da je trpi na domaćem terenu. Na Menhentu prijem za goste iz Nemačke, organizovao je Njujorški klub mladih republikanaca, koji poručuje da pomaže AfD da izgradi međunarodni legitimitet i ospori nedemokratsku isključivost kojoj je stranka izložena u Nemačkoj.

Stejt department nije komentarisao događaj, ali je na "Iksu" ukazao na fotografiju sa sastanka Darena Bitija, visokog zvaničnika spoljne službe sa Vencelom Šmitom i njegovim kolegom Markusom Fronmajerom.

- Kad imate organizaciju koja je van glavnih političkih vodotokova, jasno je da oni žude za legitimitetom koji im nudi saradnja sa američkim diplomatama - kazao je neimenovani zvaničnik.

Ali, zapadni analitičari ukazuju na to da činjenicu da AfD još ne spada u mejnstrim političke snage u Nemačkoj, barometri popularnosti ubedljivo demantuju.

Regrutuju doušnike za AfD

AfD se žali na prisluškivanje, kao i da se u Nemačkoj čini sve da se njenim članovima onemogući pristup državnoj službi. Stavljajući oznaku "ekstremistička" ispred imena stranke, nemačka obaveštajna služba dobila je zeleno svetlo da regrutuje doušnike i presreće komunikacije članova AfD. Jednom od njih, Joakimu Paulu, bilo je zabranjeno da se kandiduje za gradonačelnika zbog, kako su vlasti u Berlinu navele, "sumnje u lojalnost ustavnom poretku zemlje". Stejt department se zainteresovao i Paulov slučaj i pozvao ga da objasni u kakvoj se situaciji njegova stranka nalazi u domovini.