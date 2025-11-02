AMERIČKI STRUČNJAK: „Posejdon“ prkosi tradicionalnoj klasifikaciji
PODVODNO bespilotno plovilo na nuklearni pogon „posejdon“, o ispitivanju kojeg je predsednik Rusije Vladimir Putin govorio krajem oktobra, ne uklapa se u tradicionalne vojne kategorije, navodi Vašington post.
Majkl Petersen, glavni naučni saradnik programa za proučavanje ruske odbrane u Centru za pomorske analize (CNA), opisao je plovilo kao „Franken-oružje“ — sistem koji kombinuje delove različitih vrsta naoružanja.
Petersen naglašava da „posejdon“ stoji negde između torpeda i bespilotne podvodnog plovila: on nosi nuklearnu bojevu glavu i opremljen je nuklearnim reaktorom koji mu omogućava da se kreće ispod okeana na, praktično neograničenoj udaljenosti.
Po mišljenju stručnjaka, „Posejdon“ je primer oružja drugog udara — sredstvo za odmazdu u slučaju pokretanja nuklearnog konflikta.
„On nije nužno namenjen za vođenje aktivnih borbenih dejstava, već da uplaši protivnika pretnjom upotrebe. Naravno, Rusija može odlučiti da ga upotrebi, ali u tom trenutku globalni strategijski rat ili će već trajati, ili će to ostati jedina opcija“, rekao je Petersen.
Prethodno, ruski predsednik Vladimir Putin objavio je da je Rusija ove nedelje testirala napredno oružje tokom vojnih vežbi nuklearnih snaga - završena su testiranja rakete „burevesnik".
Putin je ranije istakao da bi tehnologija „burevesnika“ mogla da se primeni u nacionalnoj ekonomiji, za obezbeđivanje energije na Arktiku, kao i za ruski lunarni program.
Šef ruske države je nakon toga takođe saopštio da je Moskva sprovela uspešno testiranje podvodnog drona - torpeda "posejdon" sa nuklearnim pogonom, čija snaga premašuje snagu interkontinentalne rakete "sarmat" i koji nema premca u svetu.
sputnikportal.rs
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
RUSKO ORUŽJE OD KOJEG STREPI ZAPAD: Šta je "posejdon", kako radi i šta sve može (VIDEO)
30. 10. 2025. u 20:11
AMERIČKI MEDIJI PRIZNAJU: Iskander postao neuhvatljiv za ukrajinski PVO
02. 11. 2025. u 20:11
„BUREVESNIK“ UZBURKAO ZAPAD: Strahuju šta bi Rusija još mogla da demonstrira
01. 11. 2025. u 18:00
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"NIJE ZASLUŽILA DA JOJ SE OVO DESI": Milša kroz suze o Miri Banjac i njenoj tragediji - jednu rečenicu koleginice pamtiće zauvek
GLUMICA Milica Milša ne krije da su ona i njen suprug, Žarko Jokanović, učinili sve da Miru Banjac vrate na scenu posle velike porodične tragedije koja ju je zadesila.
02. 11. 2025. u 10:23
Komentari (0)