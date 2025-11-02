AMERIČKI STRUČNJAK: „Posejdon“ prkosi tradicionalnoj klasifikaciji

PODVODNO bespilotno plovilo na nuklearni pogon „posejdon“, o ispitivanju kojeg je predsednik Rusije Vladimir Putin govorio krajem oktobra, ne uklapa se u tradicionalne vojne kategorije, navodi Vašington post.

Majkl Petersen, glavni naučni saradnik programa za proučavanje ruske odbrane u Centru za pomorske analize (CNA), opisao je plovilo kao „Franken-oružje“ — sistem koji kombinuje delove različitih vrsta naoružanja.

Petersen naglašava da „posejdon“ stoji negde između torpeda i bespilotne podvodnog plovila: on nosi nuklearnu bojevu glavu i opremljen je nuklearnim reaktorom koji mu omogućava da se kreće ispod okeana na, praktično neograničenoj udaljenosti.

Po mišljenju stručnjaka, „Posejdon“ je primer oružja drugog udara — sredstvo za odmazdu u slučaju pokretanja nuklearnog konflikta.

„On nije nužno namenjen za vođenje aktivnih borbenih dejstava, već da uplaši protivnika pretnjom upotrebe. Naravno, Rusija može odlučiti da ga upotrebi, ali u tom trenutku globalni strategijski rat ili će već trajati, ili će to ostati jedina opcija“, rekao je Petersen.

Prethodno, ruski predsednik Vladimir Putin objavio je da je Rusija ove nedelje testirala napredno oružje tokom vojnih vežbi nuklearnih snaga - završena su testiranja rakete „burevesnik".

Putin je ranije istakao da bi tehnologija „burevesnika“ mogla da se primeni u nacionalnoj ekonomiji, za obezbeđivanje energije na Arktiku, kao i za ruski lunarni program.

Šef ruske države je nakon toga takođe saopštio da je Moskva sprovela uspešno testiranje podvodnog drona - torpeda "posejdon" sa nuklearnim pogonom, čija snaga premašuje snagu interkontinentalne rakete "sarmat" i koji nema premca u svetu.

