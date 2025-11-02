F-18E JE UPRAVO „OBORIO“ BRITANSKI F-35B: Kako je Super Hornet pobedio?

NOVI snimak pokazuje da američki mornarički lovac F-18E Super Hornet izgleda da je postigao simulirano uništenje iz vatrenog oružja u sukobu sa britanskim F-35B, kao deo treninga za različite vazdušne borbe tokom zajedničkih vežbi dve zemlje.

Foto Iks/OSINTWarfare

F-35B je dejstvovao sa nosača aviona HMS Princ od Velsa u Pacifiku, nakon što je ratni brod raspoređen tamo u okviru operacije Hajmast kako bi se testirala sposobnost britanske Kraljevske mornarice da projektuje snagu i održi udarnu grupu nosača aviona u dalekom inostranstvu. Sukob je privukao posebnu pažnju zbog tehnološke razlike između dva aviona, pri čemu je F-35 ubedljivo najnapredniji tip lovca na zapadu, dok je F-18E mnogo stariji dizajn četvrte generacije. Bezbedno uništenje, sa avionom F-18E, skrenulo je pažnju i na nedostatke F-35 u vizuelnim intervencijama, i na prednosti Super Horneta, posebno nakon što su novije varijante Block 3 uvedene u upotrebu.

Foto U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Cameron Stoner

Iako je F-35 dizajniran sa snažnim fokusom na borbene sposobnosti van vizuelnog dometa, njegova kombinacija naprednog infracrvenog sistema za pretragu i praćenje, sistema distribuirane blende i mogućnosti ciljanja na velikoj udaljenosti koje pružaju njegove infracrveno vođene rakete AIM-9X, čini ga veoma zastrašujućim u vizuelnim intervencijama. Ipak, ometa ga jedan veliki nedostatak, naime, za razliku od drugih lovaca svoje generacije - F-22, kineskih J-20 i J-35, i ruskog Su-57, ne može da smesti svoj AIM-9X ili ekvivalentnu raketu u svoje unutrašnje odeljke za oružje, i stoga ih ne može nositi kada je konfigurisan za prikrivenost. Stoga, u velikoj većini misija, F-35 neće moći da napadne ciljeve u vizuelnom dometu, osim ako ne usmeri nos ka njima, što lovac stavlja u ogroman nepovoljan položaj čak i u odnosu na lovce iz kasnog sovjetskog doba, kao što je MiG-29A, a još više u odnosu na lovce poput F-18E/F sa modernijim mogućnostima ciljanja van vizuelnog dometa.

Foto printskrin militarywatchmagazine.com

Nedavne vežbe Kraljevske mornarice sa indijskim vazduhoplovstvom dovele su do "potapanja" britanskog nosača aviona koga su branili upravo F-35.

Dok sve varijante F-35 pate od nemogućnosti nošenja raketa vazduh-vazduh u vizuelnom dometu kada su konfigurisane kao stelt, mogućnosti vizuelnog dometa F-35B su posebno loše. F-35B je najskuplja varijanta lovca i razvijen je da bude sposoban za kratka poletanja i vertikalna sletanja sa improvizovanih aerodroma ili sa nosača aviona kojima nedostaje oprema za zaustavljanje, kao što su britanski brodovi, nosači aviona, klase „Kraljica Elizabeta“. Međutim, ove mogućnosti imaju svoju cenu, uključujući manji teret oružja, kraći domet i značajno smanjenu manevarsku sposobnost, pri čemu je avion sposoban da manevriše do samo 7g, gde je 9-10g norma za sve tipove lovaca posle 1970-ih. Ovo ograničenje znači da čak i ako bi lovac pokušao da se suoči sa F-18E/F bez korišćenja prednosti Super Horneta u raketama, lovac američke mornarice bi imao znatno veću sposobnost da postigne uništenje protivnika svojim topom.

Foto USAF/Vojska SAD

F-18E Block 3 se smatra drugim po svojim mogućnostima, odmah posle F-15SA/QA/EX među zapadnim lovcima četvrte generacije, i dok stalno gubi tendere od F-35, rangiran je iznad evropskih konkurenata kao što su Eurofighter i Rafale kada ga procenjuju potencijalni klijenti poput finskog Ministarstva odbrane.

Ozbiljna kašnjenja u razvoju njegovog naslednika, F-35C pete generacije, praćena još većim kašnjenjima u dovođenju F-35 u punu operativnu sposobnost, dovela su američku mornaricu do nabavke veoma velikog broja F-18E/F, sa preko 30 eskadrila koje su trenutno operativne u službi. Lovac je bio popularan u mornarici nakon raspada Sovjetskog Saveza zbog relativno niskih operativnih troškova i potreba za održavanjem u poređenju sa većim avionima dužeg dometa koje je zamenio, posebno u poređenju sa najboljim lovcem za vazdušnu nadmoć, F-14, i otkazanim jurišnim avionom A-12 sa sistemom za izbegavanje radara. Avion je privukao značajnu pažnju od kraja 2024. do početka 2025. godine, nakon što su tri izgubljena tokom sukoba sa jemenskim koalicionim snagama Ansurulah (Huti), uključujući dva za nešto više od nedelju dana od aprila do maja. Budućnost flote trenutno ostaje pod znakom pitanja, jer je lovac šeste generacije F/A-XX, koji je trenutno u razvoju da ga zameni, doživeo smanjeno finansiranje i može se suočiti sa daljim kašnjenjima u razvoju.

militarywatchmagazine.com

