POKLONI koje borci Specijalne vojne operacije daruju predsedniku Rusije Vladimiru Putinu čuvaju se u njegovoj ličnoj biblioteci, u prvom korpusu Kremlja.

Foto: Profimedia

U ovoj biblioteci predsednik ima direktan pristup najmanje 10.000 knjiga, a nedavno su se tamo pojavile i nove police na kojima se čuvaju pokloni od boraca Specijalne vojne operacije.

Među tim poklonima nalazi se zastava 155. brigade mornaričke pešadije Tihookeanske flote i deo tenka Leopard, koji su ruski borci uništili 2023. godine.

Kako je ispričala zamenica načelnika biblioteke Administracije predsednika Rusije, Ana Kurčavova, pokloni od boraca čuvaju se pored primerka Ustava na kojem predsednik polaže zakletvu i drugih izuzetno retkih knjiga.

Jedna od tih knjiga je zbirka pravila državnog službenika iz 1735. godine. „U njoj je precizno propisano kako državni službenik treba da se ponaša na službi, kada ima pravo da ide na odmor — i da li uopšte treba da ide“, objasnila je Kurčavova ruskim medijima.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć