OD OVOGA ZAVISI ŽIVOT VOJNIKA Američki plaćenik i instruktor: Ovo su ključne razlike između rata u Ukrajini i ratova u Iraku i Avganistanu

METJU Samson, američki instruktor koji je učestvovao u borbama na strani ukrajinskih snaga, dao je iscrpan i neposredan prikaz onoga što ga je najviše iznenadilo po dolasku na istočni front.

Foto General Staff of the Armed Forces of Ukrain 3. jurisna brigada Azov

Njegove zabeleške otkrivaju koliko su uslovi i taktike u Ukrajini drugačiji u odnosu na iskustva koja su mnogi zapadni borci imali u Iraku i Avganistanu, i zašto su te razlike primorale borce da prilagode svoje navike i uče nove veštine, često naglo i pod pritiskom.

Prvo što je Samsona zateklo bio je povratak rovovskog ratovanja. Dok su u Iraku i Avganistanu mnogi zapadni veterani navikli na operacije u otvorenom terenu, patroliranje po gradskim sredinama pa i borbu u pećinama, u Ukrajini su rovovi, duboke linije položaja i intenzivan kopneni inženjering ponovo postali svakodnevnica. Rovovsko ratovanje menja ritam i logiku borbe. Linije su stabilne, kontakti su učestaliji, artiljerija i protivvazdušna zaštita imaju veću ulogu, a opstanak zavisi od veštine održavanja položaja i međusobne podrške.

Druga velika razlika je način vođenja urbane borbe i čišćenja objekata. Samson opisuje kako su, u Iraku i Avganistanu, američke jedinice često ulazile u zgrade u većim grupama i oslanjale se na brze, snažne prodore. U ukrajinskom kontekstu to je opasna praksa. -Ako u sobu može da stane sedam ljudi, sedam više ne ulazi odjednom, kaže on, navodeći da su Rusi i njihovi saveznici često postavljali žice, improvizovane i profesionalne aktivacione naprave, mine, kao i zamke unutar prostora. Mnogi ukrajinski borci razvili su strože procedure, sporije i pažljivije metode provere svake prostorije, upotrebljavajući mala timska raspoređivanja, sondiranje i specijalizovane alatke za detekciju i onesposobljavanje zamki.

Treće, Samson ukazuje na razlike u upotrebi bespilotnih sredstava i prilagođavanju taktika. U Ukrajini su dronovi svih vrsta, od taktičkih FPV napada do izvidničkih bespilotnih letelica, masovno integrisani u borbenu sliku, često u tandemu sa artiljerijom i vatrom iz daljine. To menja tempo borbi i zahteva stalnu koordinaciju između kopnenih jedinica, artiljerije i vazdušnih senzora. U Iraku i Avganistanu dronovi su postojali, ali nisu bili toliko rašireni ili taktički integrisani na ovom nivou.

Četvrta razlika leži u opsegu i kvalitetu miniranja i inženjerskih prepreka. Pretnja od mina, improvizovanih eksplozivnih naprava i inženjerskih zamki u Ukrajini, kako ističe Samson, mnogo je sistematičnija i sofisticiranija nego što su to zapadni borci uglavnom iskusili. To zahteva dodatne veštine inženjerskog razminiravanja, koordinisane procedure evakuacije i drugačiji pristup logistici.

Na kraju, Samson pominje i ljudski faktor. Različiti standardi obuke, kultura komandovanja i komunikacije stvaraju tenzije i nesporazume između zapadnih plaćenika i ukrajinskih boraca. Dok su jedni navikli na određeni nivo discipline i taktičkih obrazaca, drugi su razvili lokalne prakse zasnovane na iskustvu i pragmatičnim prilagođavanjima pod vatrom. Upravo je ta prilagodljivost, smatra Samson, ključna za preživljavanje i uspeh u aktuelnom sukobu.

Zaključak, po mišljenju Samsona, je jednostavan i strog: borci koji ne priznaju i ne prihvate ove razlike brzo postaju laka meta. Rigidne, ranije naučene navike iz Iraka i Avganistana često su opasne u uslovima široko rasprostranjene minske mreže, intenzivne upotrebe dronova i povratka rovova. Ukrajinski front zahteva ponovni fokus na inženjersku zaštitu, sporije i metodičnije čišćenje objekata, integrisanu upotrebu bezpilotnih sistema i stalnu edukaciju o novim pretnjama.

oruzjeonline.com

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć