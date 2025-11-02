HITNO SE OGLASILA BELA KUĆA: Objavljeni detalji američko-kineskog sporazuma o trgovini
KINESKA vlada ukinuće restrikcije na izvoz kritičnih minerala, obustaviće izvoz hemikalija u Severnu Ameriku potrebnih za prozvodnju fentanila i nastaviće protok poluprovodnika za automobile, objavila je Bela kuća, navodeći detalje sporazuma koji su postigli kineski i američki pregovarači u četvrtak u Južnoj Koreji, prenosi danas Politiko.
Kako je izjavio američki ministar finansija Skot Besent, sporazumom se deeskaliraju tenzije između dve zemlje i u suštini se od naredne nedelje primenjuje jednogodišnje primirje u njihovim odnosima.
U dokumentu koji je objavila Bela kuća, navode se ustupci Kine koji su opisani kao “velika pobeda koja štiti američku ekonomsku snagu i nacionalnu bezbednost”.
“Kina će izdati opšte licence koje važe za izvoz retkih zemnih metala, galijuma, germanijuma, antimona i grafita u interesu krajnjih korisnika u SAD, kao i njihovih isporučilaca širom sveta”, dodaje se u saopštenju Bele kuće.
Iz Bele kuće je, takođe, navedeno da će Peking preduzeti značajne mere da obustavi tok fentanila u SAD, kao i strogu kontrolu izvoza drugih hemikalija ka svim destinacijama u svetu, ali bez preciziranja o kojim materijalima se radi.
Kineska vlada je, takođe, pristala da izmeni nedavne korake kompanije za poluprovodnike Wingtech Technology u vezi sa blokiranjem izvoza ključnih komponenti svojoj holandskoj podružnici firmi Nexperia.
Kako se navodi iz Bele kuće, Peking će preduzeti mere da obezbedi nastavak trgovine iz pogona kompanije Nexperia u Kini, što će omogućiti da proizvodnja čipova stigne i u ostatak sveta.
(Sputnjik)
