FRANCUZI NAGAZILI NA KOČNICU: Novi automobil više nije „za svaku kuću“

Danas u Parizu, sve je više onih koji stavljaju katanac na garažu ne zato što im je volan manje potreban, već zato što je nov auto postao preskup. Tržište novih vozila u Evropi beleži oporavak po mesecima, ali i dalje zaostaje za vremenima pre kovid-krize, prodaja je veća nego prošle godine, a manja nego „nekad“. Jedna brojka sve objašnjava – cene su za četiri godine porasle za više od 24%.

Foto: Goran Čvorović

Posle pandemijskih zastoja u lancima snabdevanja, proizvođači su podigli klase modela, nabavna cena delova i sirovina je poskupela, a elektrifikacija dodala nove troškove. Saloni zato nude sve bolje opremljene automobile, ali i sve skuplje. Ista porodica koja je do juče mogla da računa na automobila kao deo svakodnevnice, danas nailazi na konfiguracije i finansijske pakete koji prelaze kućni budžet. Rezultat je vidljiv na ulicama prosečna starost voznog parka raste, a tržnice polovnih automobila cvetaju.

Francuska je ogledalo ove promene. Zemlja koja je decenijama gradila automobilsku kulturu na „narodnim“ modelima sada svedoči tihom povlačenju kupaca iz salona. Krediti su skuplji, osiguranje i registracije rastu, a mesečni trošak posedovanja vozila zašao je dublje u standard. Parola „uzmi novo pa plaćaj malo“ sve češće se sudara s realnošću koju čine rate i inflacija, potrošač gleda ka polovnom vozilu. Programi podsticaja i „socijalnog lizinga“ za električne modele jesu olakšanje za deo građana, ali ne rešavaju srž – ogromnu većinu kojoj je i dalje potreban pristupačan, mali gradski auto na koji mogu računati bez silnih doplata.

Industrija je već osetila posledice i planovi o bržoj elektrifikaciji usporavaju, a sve više se govori o povratku jednostavnijim i jeftinijim modelima. Automobilu koji je pre svega prevozno sredstvo, a ne paket digitalnih pretplata i luksuzne opreme.

Pogled redakcije portala Srpski Ugao

Tržište automobila u Evropi ne pati od manjka tehnologije, već od manjka pristupačnosti. Ako je cilj održiva mobilnost, onda se pored podsticaja za električna vozila mora vratiti „narodni automobil“, manji, skromniji, jeftiniji i dostupan prosečnoj plati. U suprotnom, statistika će se popravljati na papiru, a garaže u Francuskoj će ostati prazne.

Piše: Nina Stojanović