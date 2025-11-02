FRANCUZI NAGAZILI NA KOČNICU: Novi automobil više nije „za svaku kuću“
Danas u Parizu, sve je više onih koji stavljaju katanac na garažu ne zato što im je volan manje potreban, već zato što je nov auto postao preskup. Tržište novih vozila u Evropi beleži oporavak po mesecima, ali i dalje zaostaje za vremenima pre kovid-krize, prodaja je veća nego prošle godine, a manja nego „nekad“. Jedna brojka sve objašnjava – cene su za četiri godine porasle za više od 24%.
Posle pandemijskih zastoja u lancima snabdevanja, proizvođači su podigli klase modela, nabavna cena delova i sirovina je poskupela, a elektrifikacija dodala nove troškove. Saloni zato nude sve bolje opremljene automobile, ali i sve skuplje. Ista porodica koja je do juče mogla da računa na automobila kao deo svakodnevnice, danas nailazi na konfiguracije i finansijske pakete koji prelaze kućni budžet. Rezultat je vidljiv na ulicama prosečna starost voznog parka raste, a tržnice polovnih automobila cvetaju.
Francuska je ogledalo ove promene. Zemlja koja je decenijama gradila automobilsku kulturu na „narodnim“ modelima sada svedoči tihom povlačenju kupaca iz salona. Krediti su skuplji, osiguranje i registracije rastu, a mesečni trošak posedovanja vozila zašao je dublje u standard. Parola „uzmi novo pa plaćaj malo“ sve češće se sudara s realnošću koju čine rate i inflacija, potrošač gleda ka polovnom vozilu. Programi podsticaja i „socijalnog lizinga“ za električne modele jesu olakšanje za deo građana, ali ne rešavaju srž – ogromnu većinu kojoj je i dalje potreban pristupačan, mali gradski auto na koji mogu računati bez silnih doplata.
Industrija je već osetila posledice i planovi o bržoj elektrifikaciji usporavaju, a sve više se govori o povratku jednostavnijim i jeftinijim modelima. Automobilu koji je pre svega prevozno sredstvo, a ne paket digitalnih pretplata i luksuzne opreme.
Pogled redakcije portala Srpski Ugao
Tržište automobila u Evropi ne pati od manjka tehnologije, već od manjka pristupačnosti. Ako je cilj održiva mobilnost, onda se pored podsticaja za električna vozila mora vratiti „narodni automobil“, manji, skromniji, jeftiniji i dostupan prosečnoj plati. U suprotnom, statistika će se popravljati na papiru, a garaže u Francuskoj će ostati prazne.
Piše: Nina Stojanović
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"NIJE ZASLUŽILA DA JOJ SE OVO DESI": Milša kroz suze o Miri Banjac i njenoj tragediji - jednu rečenicu koleginice pamtiće zauvek
GLUMICA Milica Milša ne krije da su ona i njen suprug, Žarko Jokanović, učinili sve da Miru Banjac vrate na scenu posle velike porodične tragedije koja ju je zadesila.
02. 11. 2025. u 10:23
Komentari (0)