PRVI SNIMCI INCIDENTA KOD HANTINGDONA: Otkriveni detalji napada na liniji za London (FOTO/VIDEO)

DVOJE ljudi je uhapšeno nakon masovnog uboda nožem u vozu koji je saobraćao na liniji Donkaster – London Kings Kros.

Chris Radburn/PA via AP

Incident se dogodio sinoć nešto pre 19.45 časova, kada je Britanska transportna policija primila poziv o više uboda nožem u vozu koji je krenuo iz Donkastera u 18.25.

Multiple people stabbed on train in Huntingdon.

2 people arrested.



Voz je hitno zaustavljen na stanici Hantingdon u Kembridžširu, gde su na lice mesta stigle oružane jedinice policije, hitna pomoć i vazdušni ambulantni timovi.

🚨 WATCH: An eyewitness on board tonight's train stabbing describes the attacker as a black male in all-black clothing, who was tasered by police pic.twitter.com/0KHcugjVTI — Politics UK (@PolitlcsUK) November 1, 2025

Policija je situaciju proglasila velikim incidentom, a u jednom trenutku aktiviran je kod pod nazivom "Plato", koji se koristi kada postoji sumnja na teroristički napad.

Chris Radburn/PA via AP

Kod je kasnije poništen.

Očevici opisuju paniku i haos u vozu, putnici su padali jedni preko drugih, neki su se zaključavali u toalete pokušavajući da se sakriju.

Chris Radburn/PA via AP

Jedan svedok je za Sky News izjavio da je video kako je jedan od napadača oboren i savladan uz pomoć elektrošokera, nakon čega je uhapšen.

Chris Radburn/PA via AP

Prema zvaničnim informacijama, deset osoba je prebačeno u bolnicu, od kojih je devet životno ugroženo.

Policija je potvrdila da su dve osobe uhapšene, ali više detalja o identitetu napadača i motivima napada za sada nisu objavljeni.

Chris Radburn/PA via AP

- Ovo je šokantan incident i pre svega moje misli su sa onima koji su večeras povređeni i njihovim porodicama. Sprovodimo hitnu istragu kako bismo utvrdili šta se dogodilo, ali biće potrebno vreme pre nego što budemo u mogućnosti da potvrdimo bilo kakve dodatne informacije. U ovoj ranoj fazi ne bi bilo prikladno spekulisati o uzrocima incidenta. Naša reakcija na mestu događaja i dalje traje i tako će biti neko vreme. Postavljene su policijske trake, vozovi trenutno ne saobraćaju kroz to područje, a neke puteve smo takođe morali da zatvorimo. Želeo bih da se zahvalim javnosti na strpljenju i saradnji večeras, što je u velikoj meri pomoglo našem policijskom odgovoru. Obavestićemo javnost čim budemo imali više informacija - navodi se u saopštenju Britanske transportne policije.