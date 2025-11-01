Svet

KAO DA JE RAT: Ima mrtvih, ranjene prevozili na traktorima - krvava porodična osveta na Kritu (VIDEO)

В.Н

01. 11. 2025. u 15:49

GRČKO ostrvo Krit potresla je krvava porodična osveta u selu Vorizija, nedaleko od Herakliona, u kojoj su dve osobe ubijene, a oko 15 ranjeno. Među povređenima su i oni koji su prevezeni u bolnicu čak i traktorima, jer zbog razmene vatre kola hitne pomoći nisu mogla da priđu mestu obračuna.

КАО ДА ЈЕ РАТ: Има мртвих, рањене превозили на тракторима - крвава породична освета на Криту (ВИДЕО)

Foto: Printskrin jutjub/neakriti.gr

Sve je počelo u subotu ujutro, 1. novembra, dan nakon što je u kući u izgradnji eksplodirala bomba podmetnuta kao odmazda. Eksplozija nije izazvala žrtve, ali je razbesnela sukobljene porodice i pokrenula novi talas nasilja.

Oko 10 sati ujutro u selu je počela pucnjava iz kalašnjikova i pištolja, a meci su leteli i po okolnim planinama i klisuri. Dvoje ljudi je poginulo, dok je petnaestoro ranjeno, među njima četvoro teško. Policija je u podne opkolila selo i uspela da zaustavi pucnjavu, ali više naoružanih osoba pobeglo je u okolne planine, gde se, prema procenama, još kriju.

Porodični sukob zbog kupovine kuće

Prema policijskim informacijama, uzrok sukoba bila je kupovina kuće: porodica iz donjeg dela sela (Kato Horio) kupila je imanje u gornjem delu (Pano Horio), što je izazvalo bes druge porodice sa Krita. Navodno im je ponuđen novac da odustanu od kupovine, ali su to odbili. U znak odmazde, u petak uveče, u kuću u izgradnji postavljena je eksplozivna naprava.

Nakon eksplozije, sukob je eskalirao u pravi rat, s više desetina ispaljenih metaka i mrtvima na obe strane. Policija je upotrebila specijalne jedinice, a selo je potpuno blokirano.

Policija na nogama

Na Krit su upućeni najviši zvaničnici grčke policije, kao i jedinice EKAM-a (specijalna antiteroristička grupa), koje će privremeno ostati raspoređene u selu. Naređene su pretresi kuća radi pronalaženja oružja i dokaza.

Ministar javnog reda Mihalis Hrisohoidis je u stalnom kontaktu sa komandantom policije, dok se istraga proširuje i na okolna sela.

Svedočenja iz pakla

Očevici govore o prizorima kao iz rata.

- Video sam automobil iz kojeg je pucano na sve strane. Nisam znao odakle dolaze meci. Bio sam u paklu. Moj auto su pogodili meci, gume su probušene, a jedva sam izbegao smrt. Doslovno sam prošao deset centimetara od metka - rekao je jedan meštanin za televiziju KRITI TV.

U bolnici Venizelio u Heraklionu, gde je prebačeno telo jednog od poginulih, zavladale su scene očaja i haosa - rodbina je plakala, vrištala, a došlo je i do verbalnog sukoba s policijom. Zbog napetosti, ranjeni iz suprotstavljenih porodica raspoređeni su u različite bolnice kako bi se sprečili novi incidenti.

Krit je u šoku, a ovaj zločin vraća sećanje na krvavu osvetu iz 1955. godine, kada je u istom selu ubijeno šest, a ranjeno četrnaest ljudi.

(Blic)

BONUS VIDEO - JUGOSLAV KOSTIĆ ISPRAĆEN NA VEČNI POČINAK Sahranjen veliki borac protiv separatizma

