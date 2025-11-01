"NISMO GA ODOBRILI": Tramp odbacio Orbanov zahtev

AMERIČKI predsednik je rekao da neće biti posebnog tretmana za Budimpeštu, koja je tražila da bude izuzeta od sankcija na rusku naftu.

Foto: Tanjug/AP

Američki predsednik Donald Tramp odbacio je zahtev premijera Viktora Orbana da Mađarsku izuzme od sankcija na rusku naftu.

Orban je u intervjuu za Košut radio u petak rekao da će pokušati da ubedi Trampa tokom svoje predstojeće posete Vašingtonu da Mađarskoj odobri ublažavanje sankcija ruskim energetskim kompanijama Rosnjeft i Lukoil, koje snabdevaju naftom Centralnu Evropu.

SAD su prošle nedelje stavile ove dve kompanije na crnu listu, navodeći nedostatak posvećenosti Moskve mirovnom procesu u Ukrajini.

Mađarska je više puta izjavila da su ruska nafta i gas od vitalnog značaja za njenu energetsku bezbednost. Na pitanja novinara u avionu Er Fors Van kasnije tog dana, Tramp je rekao da je Orban „tražio izuzeće, ali ga nismo odobrili“.

- On je moj prijatelj - dodao je, sugerišući novinarima da pređu na druga pitanja.

Orban je za Košut radio rekao da, kao zemlja bez izlaza na more, Mađarska nema održive alternative ruskoj nafti i da bi njena zamena gurnula naciju ka ekonomskoj krizi.

(RT)

BONUS VIDEO