"NISMO GA ODOBRILI": Tramp odbacio Orbanov zahtev
AMERIČKI predsednik je rekao da neće biti posebnog tretmana za Budimpeštu, koja je tražila da bude izuzeta od sankcija na rusku naftu.
Američki predsednik Donald Tramp odbacio je zahtev premijera Viktora Orbana da Mađarsku izuzme od sankcija na rusku naftu.
Orban je u intervjuu za Košut radio u petak rekao da će pokušati da ubedi Trampa tokom svoje predstojeće posete Vašingtonu da Mađarskoj odobri ublažavanje sankcija ruskim energetskim kompanijama Rosnjeft i Lukoil, koje snabdevaju naftom Centralnu Evropu.
SAD su prošle nedelje stavile ove dve kompanije na crnu listu, navodeći nedostatak posvećenosti Moskve mirovnom procesu u Ukrajini.
Mađarska je više puta izjavila da su ruska nafta i gas od vitalnog značaja za njenu energetsku bezbednost. Na pitanja novinara u avionu Er Fors Van kasnije tog dana, Tramp je rekao da je Orban „tražio izuzeće, ali ga nismo odobrili“.
- On je moj prijatelj - dodao je, sugerišući novinarima da pređu na druga pitanja.
Orban je za Košut radio rekao da, kao zemlja bez izlaza na more, Mađarska nema održive alternative ruskoj nafti i da bi njena zamena gurnula naciju ka ekonomskoj krizi.
(RT)
