UBILI VIŠE OD 400 LJUDI: Napadači izveli napad na bolnicu u Sudanu

GRUPE naoružanih napadača koji su ubili najmanje 460 ljudi u bolnici u Sudanu izvele su napad u više talasa, otimajući lekare i bolničare, a zatim ubijajući osoblje, pacijente i ljude koji su se tu sklonili, saopštila je danas Svetska zdravstvena organizacija (SZO).

Foto: Printskrin/Tviter/MARIA

Napad na bolnicu se vezuje za paravojnu miliciju Snage za brzo reagovanje (RSF) tokom zauzimanja grada El Fašer u zapadnom Darfuru u Sudanu, preneo je AP.

Direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adanom Gebrejesus izjavio je da su izveštaji "zgražavajući i duboko šokantni".

Detalji napada na saudijsku bolnicu, kao i o drugim nasilnim aktima u gradu još nisu jasni a ukupan broj ubijenih nije poznat.

Portparol SZO Kristijan Lindmajer kazao je da su se napadači na bolnicu, jedinu koja je radila tokom opsade grada, vraćali najmanje tri puta.

On je na pres konferenciji u Ženevi izjavio da su najpre oteli jedan broj lekara i bolničkog osoblja, kao i da i dalje drže najmanje njih šest.

Prema njegovim rečima, kasnije su se vratili i počeli da ubijaju, da bi došli i treći put “da dokrajče one koji su još u životu”.

U napadima RSF tokom zauzimanja grada El Fašer u zapadnom Darfuru u Sudanu, prema navodima lokalnih i međunarodnih organizacija, u poslednjih nekoliko dana ubijeno je između 1.500 i 2.000 ljudi.

Sudanska vlada saopštila je da je u gradu ubijeno najmanje 2.000 ljudi, dok humanitarne organizacije prijavljuju egzekucije, napade na civile duž puteva za bekstvo i racije od kuće do kuće.

Zabeleženo je i seksualno nasilje, naročito nad ženama i devojčicama.

Pad El-Fašera stavlja RSF pod gotovo punu kontrolu nad širokom regijom Darfura, što izaziva strah od nove podele Sudana, više od decenije nakon stvaranja Južnog Sudana.

U ratu je do sada poginulo preko 40.000 ljudi, pokazuju podaci UN, ali humanitarne organizacije navode da je pravi broj znatno veći.

Zbog rata je raseljeno više od 14 miliona ljudi, a pojavile su se i epidemije koje su, kako se veruje, usmrtile hiljade ljudi, podsetio je AP.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć