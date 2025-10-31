LUKAŠENKO SAOPŠTIO: Protasevič je bio agent beloruske obaveštajne službe

PREDSEDNIK Belorusije Aleksandar Lukašenko rekao je danas da je Roman Protasevič, koji je važio za opozicionara i uhapšen nakon prinudnog sletanja aviona u kojem se nalazio u Minsku 2021. godine, bio agent beloruske obaveštajne službe.

Lukašenko je rekao da neće ulaziti u detalje i istakao da nije bilo potrebe za pritvaranjem Protaseviča.

-Optuženi smo da smo pritvorili opozicionara. Ali on nije naš opozicionar. Nismo pritvorili opozicionara. Zato su uveli sankcije, rekao je Lukašenko, prenela je Belta.

Avion kompanije "Rajaner", koji je leteo iz Atine za glavni grad Litvanije, Viljnus, prinudno je sleteo u maju 2021. na aerodrom u Minsku zbog lažne dojave o bombi.

U avionu je bio Roman Protasevič, osnivač Telegram kanala Nexta, koji je u Belorusiji označen kao ekstremistički.

Protasevič i njegova saputnica, Sofija Sapeha, privedeni su nakon provere identiteta.

Protasevič je optužen za nekoliko krivičnih dela, uključujući organizovanje masovnih nemira, pozivanje na preuzimanje vlasti i širenje lažnih informacija o Belorusiji.

Suočio se sa kaznom do 15 godina zatvora, a regionalni sud u Minsku osudio ga je na osam godina zatvora.

Lukašenko je pomilovao Protaseviča krajem maja 2023. godine, a u junu te godine i Sapehu.

Beloruski KGB ih je kasnije uklonio sa liste terorista.

(Tanjug)

