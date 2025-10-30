FRANCUZI MAKRONU NE VERUJU Istraživanje pokazalo - Emanuelov rejting pao na istorijski najniži nivo
FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron je prema rezultatima poslednjeg istraživanja javnog mnjenja, koji su objavljeni danas, trenutno najmanje popularan predsednik Francuske u poslednjih 50 godina.
Anketa kompanije Verian grup u kojoj je učestvovalo 1.000 ljudi, a koju je objavio Figaro, pokazuje da Makronov rejting podrške iznosi 11 odsto, što je najniži procenat koju je ta kompanija ikada zabeležila, kada je u pitanju rejting francuskih predsednika.
Isti rejting podrške imao je i Makronov prethodnik Fransoa Oland, koji je dostigao 11 odsto podrške krajem 2016. godine, neposredno pre nego što je objavio da se neće kandidovati za drugi predsednički mandat.
Makron i Oland sada dele titulu najmanje popularnog predsednika Francuske od početka 1970-ih, kada je počelo da se sprovodi ovo mesečno istraživanje za Figaro.
(Tanjug)
