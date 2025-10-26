PREMIJER SAZVAO HITAN SASTANAK VLADE: Brutalno ubistvo u Sloveniji

SLOVENAČKI premijer Robert Golob sazvao je sastanak svih ministara u vladi i drugih predstavnika države nakon što je jedan stanovnik Novog Mesta pretučen i preminuo od zadobijenih povreda, istovremeno najoštrije osudivši nasilje, prenose danas lokalni mediji.

Foto: pixabay

Četrdesetosmogodišnji muškarac koji je došao po sina napadnut je ispred bara oko 2.30 sati ujutro u subotu, a sin ga je navodno pozvao jer mu je grupa Roma pretila.

Prema prvim informacijama, muškarca je ispred bara pretukla grupa Roma, ali je policija do sada uhapsila jednog osumnjičenog, starosti 20 godina, u vezi sa incidentom, u kom su napadnutom muškarcu nanete teške povrede glave, od kojih je kasnije preminuo, prenosi RTV Slovenije.

Golob je izjavio da se nasilje ne događa preko noći, već nastaje u okruženju u kojem se nasilna dela ne kažnjavaju a pravda odlaže, i istovremeno uputio saučešće porodici žrtve koju su, prema navodima lokalne zajednice, napali pripadnici romske nacionalnosti. Premijer je zatražio jasne odgovore i konkretne mere prema odgovornima za napad. Ministarka pravde Andreja Katič najavila je da će premijeru ponuditi ostavku, dok ministar unutrašnjih poslova Boštjan Pokljukar nije odgovorio da li će to učiniti, nakon brojnih poziva opozicije da podnese ostavku.

Najveća opoziciona partija SDS saopštila je da su premijer Golob i njegova koalicija indirektno odgovorni za smrt stanovnika Novog Mesta pošto nisu poslušali upozorenja lokalnog stanovništva i gradonačelnika o stanju u tom gradu, čime je, kako su naveli, nasilje moglo da se spreči. SDS je dodala da su za događaje u Novom Mestu odgovorni dvostruki standardi političara i pravosuđa u sankcionisanju kriminalnih akata protiv Roma. Ova stranka takođe je pozvala premijera Goloba da odmah podnese ostavku.

Predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar najoštrije je osudila napad, rekavši da očekuje da će nadležni preduzeti brzu i efikasnu akciju protiv počinilaca.

- U našem društvu ne sme biti mesta za nasilje u bilo kakvoj formi - istakla je ona.

Pirc Musar je takođe pozvala da vlada i državne vlasti učine sve, u saradnji sa lokalnom zajednicom, kako bi što pre osigurale bezbednost u lokalnim sredinama, dodajući da je uverena da je saradnja opština gde žive Romi i vlade jedini pravi put. Predsednik Saveta romske zajednice u Sloveniji, Jožek Horvat Muc, osudio je sve akte nasilja, kao i kršenje bezbednosti i ugrožavanje života svakog građanina, izrazivši najdublje saučešće porodici stradalog.

On je dodao da čitava romska zajednica u jugoistočnoj Sloveniji mora da bude svesna da se moraju preduzeti svi koraci kako bi se odmah zaustavili kriminalni akti pojedinaca iz romske zajednice.

Dvoje ministara dalo ostavke na sastanku

Slovenačka ministarka pravde Andreja Katič i ministar unutrašnjih poslova Boštjan Poklukar ponudili su ostavke premijeru Robertu Golobu, koji ih je prihvatio.

Sastanku prisustvuju i ministar rada Luka Mesec, predsednik Vrhovnog suda Miodrag Đorđević i zamenik glavnog državnog tužioca Boštjan Jeglič, koji je došao u ime Katarine Bergant.

Ministar rada Luka Mesec rekao je da mu ponuđena ostavka ministarke Katič deluje "logično". Svoj stav je obrazložio rekavši: "S obzirom na to da su pravosuđe, tužilaštvo i sudstvo bili bez odgovora".

BONUS VIDEO - "STAZE KOSMETA": Šar-planina - Epizoda 3

(Tanjug)