MAKRON NAJAVIO: Nove rakete i borbene avioni idu za Ukrajinu

24. 10. 2025. u 19:17

FRANCUSKA će „u najskorije vreme“ isporučiti Ukrajini dodatne rakete „aster“ i borbene avione „miraž“, najavio je francuski predsednik Emanuel Makron tokom sastanka „koalicije voljnih“.

Foto: Profimedia

-Želim da potvrdim, Vladimire (Zelenski), da ćemo u narednim danima isporučiti dodatne rakete ‘aster’, nove programe obuke i nove borbene avione ‘miraž’, a mi ćemo, zajedno sa nekim drugim kolegama, potvrditi neke dodatne inicijative, rekao je on.

Makron nije precizirao o kojim inicijativama se tačno radi.

Video sastanka objavljen je na stranici Jelisejske palate na društvenim mrežama.

sputnikportal.rs

