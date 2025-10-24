ZELENSKI SA STARMEROM U LONDONU: Putin ne pokazuje želju da okonča rat, ponovo je započeo korake koji će dovesti do humanitarne katastrofe
PREDSEDNIK Volodimir Zelenski napominje da su kontinuirani napadi Rusije na kritičnu infrastrukturu usmereni na stvaranje humanitarne katastrofe u Ukrajini.
Zelenski je ovo rekao na početku sastanka sa britanskim premijerom Kirom Starmerom u Dauning stritu, uoči zajedničkog telefonskog poziva sa drugim liderima unutar Koalicije voljnih.
"Slažem se sa vama da Putin ne pokazuje želju da okonča rat i da je ponovo započeo korake koji će nas dovesti do humanitarne katastrofe. To je ono što on želi da orkestrira ove zime, naravno, kroz napade na snabdevanje energijom, gasom i vodom", naglasio je Zelenski.
(Unijan)
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
ZELENSKI POZVAO EVROPSKE ZEMLjE: Dajte Ukrajini šansu da dobije rakete "Patriot"
23. 10. 2025. u 18:11
ZELENSKI KUPUJE 150 RATNIH AVIONA: Ukrajina se odlučila za ovaj moćni lovac (VIDEO)
22. 10. 2025. u 21:00
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
ZEMLjOTRES USRED DNEVNIKA: Voditeljka se obratila u strahu: "Nadam se da će biti sve u redu" (VIDEO)
DOK je čitala vesti u noćnom Dnevniku, prekinuo ju je zemljotres...
24. 10. 2025. u 19:43
Komentari (0)