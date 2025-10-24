ZELENSKI SA STARMEROM U LONDONU: Putin ne pokazuje želju da okonča rat, ponovo je započeo korake koji će dovesti do humanitarne katastrofe

PREDSEDNIK Volodimir Zelenski napominje da su kontinuirani napadi Rusije na kritičnu infrastrukturu usmereni na stvaranje humanitarne katastrofe u Ukrajini.

Tanjug/Peter Nicholls/Pool Photo/AP

Zelenski je ovo rekao na početku sastanka sa britanskim premijerom Kirom Starmerom u Dauning stritu, uoči zajedničkog telefonskog poziva sa drugim liderima unutar Koalicije voljnih.

"Slažem se sa vama da Putin ne pokazuje želju da okonča rat i da je ponovo započeo korake koji će nas dovesti do humanitarne katastrofe. To je ono što on želi da orkestrira ove zime, naravno, kroz napade na snabdevanje energijom, gasom i vodom", naglasio je Zelenski.

(Unijan)

