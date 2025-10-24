Svet

ZELENSKI SA STARMEROM U LONDONU: Putin ne pokazuje želju da okonča rat, ponovo je započeo korake koji će dovesti do humanitarne katastrofe

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

24. 10. 2025. u 18:06

PREDSEDNIK Volodimir Zelenski napominje da su kontinuirani napadi Rusije na kritičnu infrastrukturu usmereni na stvaranje humanitarne katastrofe u Ukrajini.

ЗЕЛЕНСКИ СА СТАРМЕРОМ У ЛОНДОНУ: Путин не показује жељу да оконча рат, поново је започео кораке који ће довести до хуманитарне катастрофе

Tanjug/Peter Nicholls/Pool Photo/AP

Zelenski je ovo rekao na početku sastanka sa britanskim premijerom Kirom Starmerom u Dauning stritu, uoči zajedničkog telefonskog poziva sa drugim liderima unutar Koalicije voljnih.

"Slažem se sa vama da Putin ne pokazuje želju da okonča rat i da je ponovo započeo korake koji će nas dovesti do humanitarne katastrofe. To je ono što on želi da orkestrira ove zime, naravno, kroz napade na snabdevanje energijom, gasom i vodom", naglasio je Zelenski.

(Unijan)

