SAMIT RUSIJE I AMERIKE IPAK MOGUĆ? Erdogan izneo ideju gde bi mogao da bude

PREDSEDNIK Redžep Tajip Erdogan ponudio je da se u Turskoj održi mogući samit između Rusije i Sjedinjenih Država .

Foto: Profimedia

"Spremni smo da budemo domaćini takvog sastanka u bilo kom trenutku. Imamo dobre odnose s obema stranama i mi smo zemlja koja je zaslužila poverenje obe zemlje. To nam daje prednost na putu ka miru i nameravamo da iskoristimo ovu situaciju za dobrobit čovečanstva", rekao je Erdogan, prebeose RIA Novosti.

(RIA Novosti, Izvestija)

