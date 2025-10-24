Svet

SAMIT RUSIJE I AMERIKE IPAK MOGUĆ? Erdogan izneo ideju gde bi mogao da bude

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

24. 10. 2025. u 17:13

PREDSEDNIK Redžep Tajip Erdogan ponudio je da se u Turskoj održi mogući samit između Rusije i Sjedinjenih Država .

Foto: Profimedia

"Spremni smo da budemo domaćini takvog sastanka u bilo kom trenutku. Imamo dobre odnose s obema stranama i mi smo zemlja koja je zaslužila poverenje obe zemlje. To nam daje prednost na putu ka miru i nameravamo da iskoristimo ovu situaciju za dobrobit čovečanstva", rekao je Erdogan, prebeose RIA Novosti.

(RIA Novosti, Izvestija)

