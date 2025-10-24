SAMIT RUSIJE I AMERIKE IPAK MOGUĆ? Erdogan izneo ideju gde bi mogao da bude
PREDSEDNIK Redžep Tajip Erdogan ponudio je da se u Turskoj održi mogući samit između Rusije i Sjedinjenih Država .
"Spremni smo da budemo domaćini takvog sastanka u bilo kom trenutku. Imamo dobre odnose s obema stranama i mi smo zemlja koja je zaslužila poverenje obe zemlje. To nam daje prednost na putu ka miru i nameravamo da iskoristimo ovu situaciju za dobrobit čovečanstva", rekao je Erdogan, prebeose RIA Novosti.
(RIA Novosti, Izvestija)
