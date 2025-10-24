"KANADA JE VARALA I UHVAĆENA JE": Tramp o prekidu trgovinskih pregovora

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da prekida trgovinske pregovore sa Kanadom, navodeći da je ta zemlja "varala i da je uhvaćena", povodom emitovanja negativne televizijske reklame o carinama koja je emitovana u kanadskoj provinciji Ontario.

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

- Kanada je varala i uhvaćena je! Prevarantski su napravili veliki oglas u kojem se navodi da (bivši američki predsednik) Ronald Regan ne voli carine, dok je on zapravo voleo carine za našu zemlju i njenu nacionalnu bezbednost. Kanada pokušava da nezakonito utiče na Vrhovni sud Sjedinjenih Država u jednoj od najvažnijih presuda u istoriji naše zemlje - rekao je Tramp u objavi na platformi Truth Social, govoreći o sudskom procesu povodom njegovog uvođenja carina većem broju zemalja.

Tramp je kazao da je Kanada "dugo varala u vezi sa carinama", i da je naplaćivala američkim poljoprivrednicima čak 400 odsto carine.

- Sada oni, i druge zemlje, više ne mogu da zloupotrebljavaju SAD. Hvala Fondaciji Ronalda Regana što je razotkrila ovu prevaru. Učinimo Ameriku ponovo velikom - kazao je Tramp.

Reklama, koja je početkom meseca emitovana u Kanadi, uključuje audio-odlomke iz govora bivšeg američkog predsednika Ronalda Regana iz 1987. godine, u kojem je upozoravao na rizike visokih carina i mogućnost trgovinskog rata, ali su predsednička fondacija i institut Ronalda Regana saopštili da je reklama "selektivno montirana" i da je "pogrešno predstavila" Reganove poruke.

Vrhovni sud SAD trebalo bi ove godine da odluči da li Trampove globalne recipročne carinske tarife predstavljaju zakonitu upotrebu vanrednih ovlašćenja koje mu je dodelio Kongres i da li bi sredstva prikupljena njihovom primenom trebalo da se vrate.

(Tanjug)

