MELONI UPOZRAVA: Italija za oprezan pristup zamrznutim ruskim sredstvima

22. 10. 2025. u 18:22

ITALIJA insistira na opreznom pristupu po pitanju korišćenja zamrznutih ruskih sredstava, saopštila je premijer zemlje Đorđa Meloni tokom svog obraćanja parlamentu uoči samita EU, na kojem se planira pokretanje ove teme.

Foto. Tanjug/AP

„Što se tiče zamrznutih ruskih sredstava, mi smatramo, i u tome nismo sami, da je neophodno poštovati međunarodno pravo, vladavinu zakona, štititi finansijsku stabilnost i obezbediti izvodljivost svakog koraka koji može biti preduzet“, rekla je Meloni.

Ranije su italijanski mediji pisali da je ona prilično skeptična u vezi sa korišćenjem ruskih sredstava za prenos u vidu kredita Ukrajini.

Pri tome, Meloni je istakla da će podrška Kijevu ostati nepromenjena. Ali je ponovo naglasila da to ne podrazumeva slanje trupa u Ukrajinu.

„Svaka zemlja u okviru ‘koalicije voljnih’ daće svoj doprinos po sopstvenom nahođenju. Italija je već jasno stavila do znanja da neće slati svoje trupe“, navela je premijer.
Ona je takođe istakla važnost ravnomerne raspodele snaga radi osiguranja bezbednosti granica NATO-a, kako na istočnim, tako i na južnim rubovima.

(Sputnjik)

