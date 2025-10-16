Svet

ZVANIČNI IZVEŠTAJ: Ovo je uzrok implozije podmornice Titan

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

16. 10. 2025. u 14:33

PODMORNICA Titan kompanije "Oušn gejt" implodirala je tokom plovidbe prema olupini Titanika zbog lošeg inženjeringa i višestrukih neuspeha u testiranju plovila, navodi se u zvaničnom izveštaju američkih vlasti.

ЗВАНИЧНИ ИЗВЕШТАЈ: Ово је узрок имплозије подморнице Титан

Foto: Profimedia

Američka Nacionalna agencija za bezbednost saobraćaja (NTSB) utvrdila je da je inženjerski proces izrade plovila bio "neadekvatan", što je dovelo do grešaka koje su izazvale neuspeh da podmornica ispuni zahteve za čvrstoću i izdržljivost, prenosi Bi-Bi-Si.

NTSB je saopštio i da firma nije adekvatno testirala Titan, zbog čega nije znala njegovu stvarnu čvrstoću.

Foto: AP

Takođe, nisu bili svesni da je podmornica oštećena i da je trebalo da bude povučena iz upotrebe pre poslednjeg putovanja, navodi se u izveštaju.

Titan je implodirao u junu 2023.godine u Severnom Atlantiku dok je pokušavao da zaroni do olupine Titanika, a u incedentu je poginulo svih petoro putnika, uključujući i izvršnog direktora kompanije Stoktona Raša, navode mediji.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 10

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELJA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu

ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELjA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu