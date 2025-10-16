ZVANIČNI IZVEŠTAJ: Ovo je uzrok implozije podmornice Titan

PODMORNICA Titan kompanije "Oušn gejt" implodirala je tokom plovidbe prema olupini Titanika zbog lošeg inženjeringa i višestrukih neuspeha u testiranju plovila, navodi se u zvaničnom izveštaju američkih vlasti.

Američka Nacionalna agencija za bezbednost saobraćaja (NTSB) utvrdila je da je inženjerski proces izrade plovila bio "neadekvatan", što je dovelo do grešaka koje su izazvale neuspeh da podmornica ispuni zahteve za čvrstoću i izdržljivost, prenosi Bi-Bi-Si.

NTSB je saopštio i da firma nije adekvatno testirala Titan, zbog čega nije znala njegovu stvarnu čvrstoću.

Takođe, nisu bili svesni da je podmornica oštećena i da je trebalo da bude povučena iz upotrebe pre poslednjeg putovanja, navodi se u izveštaju.

Titan je implodirao u junu 2023.godine u Severnom Atlantiku dok je pokušavao da zaroni do olupine Titanika, a u incedentu je poginulo svih petoro putnika, uključujući i izvršnog direktora kompanije Stoktona Raša, navode mediji.

