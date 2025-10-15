Svet

STIŽE POTVRDA IZ IZRAELA: Granični prelaz Rada se otvara sutra

Танјуг

15. 10. 2025. u 19:07

GRANIČNI prelaz Rafa između Pojasa Gaze i Egipta trebalo bi da bude otvoren sutra, pod nadzorom Misije Evropske unije za pomoć na granici, saznaje Tajms of Izrael od diplomatskog izvora.

СТИЖЕ ПОТВРДА ИЗ ИЗРАЕЛА: Гранични прелаз Рада се отвара сутра

AP Photo/Maya Alleruzzo

Isti izvor je naveo da će prelaz biti otvoren za ljude i za vozila.

Dva izvora za Rojters takođe su potvrdili da je otvaranje zakazano za sutra. Ranije danas, izraelski bezbednosni zvaničnik demantovao je tvrdnje da će prelaz danas biti otvoren.

- Pripreme za otvaranje prelaza za izlaz i ulaz stanovnika Gaze su u toku - rekao je on za izraelski list.

Zvaničnik je takođe naglasio da humanitarna pomoć i dalje ulazi u Gazu preko prelaza Kerem Šalom i drugih, nakon bezbednosnih pregleda izraelskih vlasti.

Izrael je prethodno saopštio da neće ponovo otvoriti prelaz kao sankciju Hamasu zbog sporog predavanja tela talaca, ali prema pisanju lokalnih medija, prelaz danas ni nije bio spreman za otvaranje.

