"DRUGOG IZBORA NEMA" Kremlj: Rusija nastavlja Specijalnu vojnu operaciju
RUSIJA je spremna za mirno rešenje u Ukrajini, ali nastavlja svoju specijalnu vojnu operaciju jer drugog izbora nema, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
- Rusija je spremna za mirno rešenje. Rusija u ovom trenutku nastavlja svoju Specijalnu vojnu operaciju zbog nedostatka alternativa. Na ovaj ili onaj način. Rusija će osigurati svoje interese i ostvariti svoje navedene ciljeve - rekao je Peskov.
Kratko sa brifinga:
▪️Za sada nema kontakata Rusije i Turske o ukrajinskom rešenju.
▪️Rusija ostaje spremna za miran dijalog o Ukrajini.
▪️ Predsednik nastavlja kontakte sa kolegama iz zemalja Centralne Azije, obaviće nekoliko telefonskih razgovora.
Ranije je francuski predsednik Emanuel Makron izjavio da će Rusija, ako ne izrazi spremnost za pregovore, platiti cenu, dodajući da Francuska aktivno podržava Ukrajinu i da se udružuje napore u okviru „koalicije voljnih“.
(Sputnjik)
