SAVETNIK ALI HAMNEIJA: Nema nijedne "strane na svetu" koja Iran uzima za ozbiljno po pitanju naoružanja

SAVETNIK iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija za odbranu i bivši sekretar iranskog Saveta za nacionalnu bezbednost Ali Šamkani izjavio je danas da nema nijedne "strane na svetu" koja Iran uzima za ozbiljno po pitanju naoružanja.

-Rusi su zauzeti ratom, tako da nisu stali uz nas. U raketnom sektoru smo od početka imali zdravu politiku i sproveli lokalizaciju, što uključuje i dronove i pomorksi sektor. Što se tiče PVO sistema, kasno smo počeli, ali nadam se da ćemo to ispraviti, rekao je Šamkani, prenosi Al Arabija.

On je istakao da je Iran pogrešio što za vreme dok je on bio na čelu Saveta za nacionalnu bezbednost nije razvio atomsku bombu i istakao da bi "išao u tom pravcu" ako bude vraćen na tu funkciju.

Govoreći o američkom napadu na iransko nuklearno postrojenje Fordou, on je rekao da je taj rat završen porazom Izraela.

-Posedujemo mogućnosti za ratovanje koje neprijatelj nije poznavao, rekao je Šamkani.

On je rekao da nisu pronađenin ikakvi dokazi koji ukazuju na to da je postojalo strano mešanje u atentat na pokojnog iranskog predsednika Ebrahima Raisija.

-Uprkos sve većim pitanjima nakon dvanaestodnevnog rata o mogućnosti da je Raisijevo ubistvo povezano sa Izraelom, tehničke istrage nisu dale nikakve dokaze o stranom mešanju. Međutim, moguće je da su ovi događaji bili van dometa naših tehničkih mogućnosti, rekao je Šamkani.

