KAZNE ZA BURKE I PRINUDNA VENČANJA: U Italiji predložen zakon koji se odnosi na islamsku zajednicu

PARTIJA premijerke Đorđe Meloni Italijanska braća podnela je zahtev Poslaničkoj Skupštini da se ozakone mere zabrane nošenja burki koje pokrivaju celo lice, na javnim mestima, u kancelarijama, školama i na univerzitetima. Zakon se odnosi i na regulisanje finansiranja džamija i uvođenje strožijih kazni za sklapanje kombinovanih brakova, posebno maloletnika, ukoliko su oni rezultat prinude ili prevade.

Foto: Tanjug/AP

Cilj Zakona je da se spreči „stvaranje enklava“ gde preovlađuju zakoni koji nisu italijanski, već šerijatski, gde se ne poštuje italijanski pravni sistem već cveta islamski fundamentalizam, objasnila je poslanica Sara Kelani koja je potpisnica Zakona.

-Italija je gostoljubiva i tolerantna zemlja, ali mi branimo principe kulturne i verske slobode, objasnila je Kelanijeva.

Zakonodavnu inicijativu je Skupštini predstavio podsekretar za pravosuđe Andrea Delmastro i sadrži pet članova, a jedan od njih utvrđuje zabranu „upotrebe odeće koja pokriva, maski ili bilo kojih drugih sredstava koja ometaju prepoznavanje osobe“.

Kršenje zabrane podrazumeva novčanu kaznu u rasponu od 300 do 3.000 evra. Sara Kelani je objasnila da se zakon „rukovodi dvema potrebama: bezbednosti građana koji moraju biti u stanju da znaju sa kim imaju posla i potrebi da se izbegne poništavanje dostojanstva žena, jer brisanje ženskog lica znači poništavanje njenog dostojanstva“.

Napori zakonodavca se fokusiraju i na izvore finansiranja i podrške projektima usmerenim na uspostavljanje verskih objekata. Pratiće se finansiranje mesta za bogosluženje, izvori sredstava i sprečavati da „potiču od fizičkih ili pravnih lica, sa ciljevima suprotnim državnom zakonu o potencijalnom narušavanju javnog reda“. Zakonom će se regulisati „prijavljivanje stranog finansiranja Ministarstvu unutrašnjih poslova. Delmastro je objasnio da je takva mera neophodna „jer je svima jasno da iza finansiranja nekih džamija, pored problema onih ilegalnih, mogu da stoje udruženja, entiteti i treće strane sa drugim ciljevima“.

Jedan član zakona predviđa strožije kazne za navođenje na brak putem obmane – od dve do sedam godina zatvora, umesto dosadašnjih od jedne do pet. Ovaj predlog je osmišljen kako bi se društvo suprotstavilo fenomenu dogovorenih brakova, koji često krše prava devojaka, objasnila je sara Kelani.

Takođe se predviđa kažnjavanje svakog ko putem nasilja, pretnji ili koristeći verske propise, primorava drugog da se venča, čak i u stranoj zemlji, ili prisilno odvedena osobu iz Italije, i za to je predviđena zatvorska kazna od četiri do deset godina, s tim da se oštrije sankcije propisuju ukoliko je krivično delo počinjeno protiv maloletnika.

Predloženi zakon predviđa još jedno krivično delo, za koje je zaprećena robija od dve do pet godina, a odnosi se na nasilni pregled nevinosti, osim u slučaju ako se obavlja iz medicinskih razloga.

Na udaru ovog zakona mogli bi se naći i oni koji propagiraju ideje zasnovane na verskoj superiornosti ili mržnji. Propis predviđa davanje ovlašćenja prefektima da privremeno zatvore mesta bogosluženja tamo gde se ustanovi takvo ponašanje.

Imam Masimo Abdalah Kocolino, vođa islamskog kulturnog udruženja „Zajd Ibn Tabit“ ima svoj komentar na predlog zakona:

-Zabrana nošenja burke isto je što i zabrana samog vela, mogla bi biti deo bezbednosnih razloga, ali zakon o tome već postoji, pa se pitam koja je stvarna korist ovog predloga, rekao je Kocolino, misleći na regionalni zakon u Lombarđi koji, inače, nikada nije bio primenjen.

Što se tiče finansiranja iz inostranstva, imam se protivi svakoj inicijativi koja bi mogla da potkopa verski identitet zajednice. U tom slučaju, prema njegovim rečima, to bi bilo suprotno ustavnim principima na koje se u Italiji često pozivaju.

-Verska sloboda garantuje svakome pravo da izražava svoju veru, običaje i simbole, sve dok poštuje zakone i zajedničke vrednosti, zaključuje imam.

Italijani dobro pamte tragičan slučaj Saman Abas, 18-godišnja devojke, poreklom iz Pakistana koja je živela u Italiji. Ona je imala dečka Pakistanca, planirali su da se venčaju, ali njeni roditelji su je već bili ugovorili njenu udaju za nepoznatog muškarca u Pakistanu. Saman se suprotstavila volji porodice, pa su je u parilu 2021. godine članovi familije ubili i zakopali u blizini mesta gde su radili njen otac i stric. Iako su svi učesnici u zločinu pobegli u Pakistan, kasnije su izručeni Italiji, gde su roditelji i dva rođaka osuđeni na doživotnu robiju.