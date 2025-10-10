Svet

TRAMP SE OGLASIO: Hvala, predsedniče Putine!

Novosti online

10. 10. 2025. u 18:54

AMERIČKI predsednik Donald Tramp zahvalio je ruskom predsedniku Vladimiru Putinu nakon njegovih komentara o naporima šefa Bele kuće u rešavanju kriza i problema.

Foto: Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/AP Photo/Evan Vucci

„Hvala vam, predsedniče Putine!“, napisao je na društvenoj mreži Istina, priloživši citate i video snimak govora ruskog lidera.

Ranije u petak, Putin je na konferenciji za novinare rekao da Tramp mnogo čini na rešavanju složenih i dugotrajnih kriza.

U osvrtu na Nobelovu nagradu za mir, Putin je istakao da je autoritet Nobelove nagrade za mir „u značajnoj meri narušen“, napominjući da je Nobelov komitet više puta dodeljivao priznanje onima „koji za mir nisu ništa učinili“.

Tramp je bio među nominovanima, ali je ona otišla venecuelanskoj opozicionoj političarki Mariji Korine Mačado.

(Sputnjik)

