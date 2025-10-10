Svet

"SASTANAK SA SIJEM VIŠE NEMA SMISLA": Tramp oštro reagovao na "neprijateljske akcije Kine"

В.Н.

10. 10. 2025. u 17:48

TRAMP je istakao da njegov planirani sastanak sa Si Đinpingom na samitu APEC-a više nema smisla zbog „neprijateljskih akcija Kine“.

Foto: EPA

Prema njegovim rečima, Kina pokušava da nametne kontrolu izvoza retkih zemnih metala i drugih ključnih materijala, za koje Tramp tvrdi da narušava globalna tržišta. 

On je naglasio da su SAD spremne da odgovore, uključujući podizanje carina na kinesku robu.

Foto: Printskrin

 

