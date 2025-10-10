"SASTANAK SA SIJEM VIŠE NEMA SMISLA": Tramp oštro reagovao na "neprijateljske akcije Kine"
TRAMP je istakao da njegov planirani sastanak sa Si Đinpingom na samitu APEC-a više nema smisla zbog „neprijateljskih akcija Kine“.
Prema njegovim rečima, Kina pokušava da nametne kontrolu izvoza retkih zemnih metala i drugih ključnih materijala, za koje Tramp tvrdi da narušava globalna tržišta.
On je naglasio da su SAD spremne da odgovore, uključujući podizanje carina na kinesku robu.
Preporučujemo
ZAOKRET: Profesor Srđa Trifković objasnio šta se krije iza Trampovih novih poteza
10. 10. 2025. u 17:09
PUTIN PROGOVORIO O NOBELOVOJ NAGRADI ZA MIR: Dotakao se i Trampa, imao samo jedno da kaže
10. 10. 2025. u 16:43
"ŽELIM DA SE ZAHVALIM SVOM OCU": Oglasila se Ivanka Tramp
10. 10. 2025. u 15:32
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
Komentari (0)