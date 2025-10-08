UKUPNO 5% KOPNA PLANETE ZEMLJE POD ZAŠTITOM UNESKA: Nova dodata teritorija jednaka veličini Bolivije
UJEDINjENE nacije uvele su pod zaštitu novu površinu veličine Bolivije što je oko milion kvadratnih kilometara.
Program "Čovek i biosfera" nominuje Biosferske rezervate širom sveta na isti način kao što se nominuju i Svetske baštine.
Danas mreža broji 785 rezervata u 142 zemlje što je oko 5 odsto kopna planete Zemlje.
Samo ove godine dodato je 26 novih područja, a od 2018 zaštićeno je oko milion kvadratnih kilometara staništa.
Prve biosferske rezervate dobile su Angola, Džibuti, Ekvadorijalna Gvineja, Island, Oman i Tadžihistan, a prva država čija je cela teritorija pod ovim statusom je Sao Tome i Principe.
Pored njih rezervati se nalaze i u Kini, Etiopiji, Grčkoj, Albaniji, Francuskoj, Indiji, Indoneziji, Jordanu, Madagaskaru, Maleziji, Mongoliji, Saudijskoj Arabiji, Švedskoj i Portugalu.
Biosferski rezervati su od 1971. godine važan deo UNESKO-ove misije u oblasti zaštite životne sredine, a zajedno sa prirodnim svetskim baštinama i globalnim geoparkovima, oni štite preko 13 miliona kvadratnih kilometara kopnenih i morskih ekosistema.
Područja sadrže veliki deo svetskog biodiverziteta, uključujući preko 60% vrsta kopnenih kičmenjaka, 12% mapiranih mangrova, 10% slanih močvara i 8% područja sa morskom travom.
Među poznatim američkim rezervatima su Grand Teton, Jelouston, Južni Apalači i Ostrva Čenel.
UNESKO samo nominuje rezervate, dok održavanje i nadzor ostaju u nadležnosti zemalja koje ih predlažu. Upravljanje rezervata uključuje planiranje koje kombinuje prirodne i društvene nauke kako bi se poboljšali uslovi života ljudi, uz očuvanje prirodnih ekosistema.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
HRVATSKA DOBILA OPOMENU IZ EU: Imaju rok od dva meseca, inače idu na Evropski sud pravde
HRVATSKA je u oktobarskom paketu postupaka zbog povrede prava Evropske unije dobila jedno obrazloženo mišljenje i jednu službenu opomenu, piše hrvatski Indeks.
08. 10. 2025. u 14:28
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"ETO ME BRZO KOD TEBE, STARI MOJ" Halidova žena teško podnela vest o smrti pevača
SEJDA Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", piše Kurir. Njene reči kidaju srce i dušu.
08. 10. 2025. u 07:47
Komentari (0)