UKUPNO 5% KOPNA PLANETE ZEMLJE POD ZAŠTITOM UNESKA: Nova dodata teritorija jednaka veličini Bolivije

UJEDINjENE nacije uvele su pod zaštitu novu površinu veličine Bolivije što je oko milion kvadratnih kilometara.

freepik

Program "Čovek i biosfera" nominuje Biosferske rezervate širom sveta na isti način kao što se nominuju i Svetske baštine.

Danas mreža broji 785 rezervata u 142 zemlje što je oko 5 odsto kopna planete Zemlje.

Samo ove godine dodato je 26 novih područja, a od 2018 zaštićeno je oko milion kvadratnih kilometara staništa.

Prve biosferske rezervate dobile su Angola, Džibuti, Ekvadorijalna Gvineja, Island, Oman i Tadžihistan, a prva država čija je cela teritorija pod ovim statusom je Sao Tome i Principe.

Pored njih rezervati se nalaze i u Kini, Etiopiji, Grčkoj, Albaniji, Francuskoj, Indiji, Indoneziji, Jordanu, Madagaskaru, Maleziji, Mongoliji, Saudijskoj Arabiji, Švedskoj i Portugalu.

Biosferski rezervati su od 1971. godine važan deo UNESKO-ove misije u oblasti zaštite životne sredine, a zajedno sa prirodnim svetskim baštinama i globalnim geoparkovima, oni štite preko 13 miliona kvadratnih kilometara kopnenih i morskih ekosistema.

Područja sadrže veliki deo svetskog biodiverziteta, uključujući preko 60% vrsta kopnenih kičmenjaka, 12% mapiranih mangrova, 10% slanih močvara i 8% područja sa morskom travom.

Među poznatim američkim rezervatima su Grand Teton, Jelouston, Južni Apalači i Ostrva Čenel.

UNESKO samo nominuje rezervate, dok održavanje i nadzor ostaju u nadležnosti zemalja koje ih predlažu. Upravljanje rezervata uključuje planiranje koje kombinuje prirodne i društvene nauke kako bi se poboljšali uslovi života ljudi, uz očuvanje prirodnih ekosistema.

