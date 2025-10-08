INDIJA KUPUJE ORUŽJE OD RUSIJE Nabavka vredna 5 milijardi dolara: Pregovori o ovih pet sistema

INDIJA je započela pregovore s Rusijom o kupovini pet dodatnih sistema protivvazdušne odbrane S-400, izvestio je "Hindustan tajms", pozivajući se na izvore iz odbrambenih krugova, prenosi RIA Novosti.

-Najviše rukovodstvo Ministarstva odbrane Indije sastaće se ove nedelje sa ruskim kolegama kako bi razmotrili mogućnost zajedničke proizvodnje ili direktne nabavke još pet sistema S-400 od Moskve, sa ciljem jačanja indijskih odbrambenih sposobnosti dugog dometa, navodi se u izveštaju.

Izvori upoznati sa tokom pregovora potvrdili su da su strane već postigle principijelni dogovor oko cene dodatnih sistema.

-Iako konačni dogovori još nisu postignuti, veruje se da će tri od pet sistema biti direktno kupljeni, dok bi preostala dva mogle proizvesti privatne kompanije u Indiji u okviru sporazuma o transferu tehnologije, prenosi "Indija TV".

Očekuje se da će ugovor o novim sistemima S-400 biti finalizovan do decembra, pre posete predsednika Rusije Vladimira Putina Indiji.

Rusija i Indija potpisale su ugovor o isporuci S-400 u oktobru 2018. godine. Prema ranijim informacijama, pet pukovskih sistema koštaće Nju Delhi 5,43 milijardi dolara. Indija je postala treći strani kupac ovih sistema nakon Kine i Turske i već je stavila u upotrebu prve tri baterije svojih raketnih sistema.

Prema navodima indijskih medija, već isporučeni sistemi su raspoređeni tako da pokrivaju granični pojas s Kinom u oblasti Ladak, kao i granicu sa Pakistanom.

Tokom operacije "Sindur", sprovedene u maju ove godine, sistem S-400 odigrao je ključnu ulogu u neutralisanju vazdušnih pretnji iz Pakistana, uključujući napade dronovima i raketama. Zahvaljujući naprednim radarskim sistemima i sposobnosti da istovremeno uništava više vrsta ciljeva, S-400 je obezbedio dalekosežnu protivvazdušnu odbranu ključnih indijskih vojnih objekata i gradova.

(rt.rs)

