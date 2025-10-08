INDIJA KUPUJE ORUŽJE OD RUSIJE Nabavka vredna 5 milijardi dolara: Pregovori o ovih pet sistema
INDIJA je započela pregovore s Rusijom o kupovini pet dodatnih sistema protivvazdušne odbrane S-400, izvestio je "Hindustan tajms", pozivajući se na izvore iz odbrambenih krugova, prenosi RIA Novosti.
-Najviše rukovodstvo Ministarstva odbrane Indije sastaće se ove nedelje sa ruskim kolegama kako bi razmotrili mogućnost zajedničke proizvodnje ili direktne nabavke još pet sistema S-400 od Moskve, sa ciljem jačanja indijskih odbrambenih sposobnosti dugog dometa, navodi se u izveštaju.
Izvori upoznati sa tokom pregovora potvrdili su da su strane već postigle principijelni dogovor oko cene dodatnih sistema.
-Iako konačni dogovori još nisu postignuti, veruje se da će tri od pet sistema biti direktno kupljeni, dok bi preostala dva mogle proizvesti privatne kompanije u Indiji u okviru sporazuma o transferu tehnologije, prenosi "Indija TV".
Očekuje se da će ugovor o novim sistemima S-400 biti finalizovan do decembra, pre posete predsednika Rusije Vladimira Putina Indiji.
Rusija i Indija potpisale su ugovor o isporuci S-400 u oktobru 2018. godine. Prema ranijim informacijama, pet pukovskih sistema koštaće Nju Delhi 5,43 milijardi dolara. Indija je postala treći strani kupac ovih sistema nakon Kine i Turske i već je stavila u upotrebu prve tri baterije svojih raketnih sistema.
Prema navodima indijskih medija, već isporučeni sistemi su raspoređeni tako da pokrivaju granični pojas s Kinom u oblasti Ladak, kao i granicu sa Pakistanom.
Tokom operacije "Sindur", sprovedene u maju ove godine, sistem S-400 odigrao je ključnu ulogu u neutralisanju vazdušnih pretnji iz Pakistana, uključujući napade dronovima i raketama. Zahvaljujući naprednim radarskim sistemima i sposobnosti da istovremeno uništava više vrsta ciljeva, S-400 je obezbedio dalekosežnu protivvazdušnu odbranu ključnih indijskih vojnih objekata i gradova.
(rt.rs)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
PUTIN IZNEO “NAJBOLjI STRATEŠKI PREDLOG“: Tramp nije mogao da odbije
06. 10. 2025. u 18:45
PRVI STELT LOVCI U AFRICI I ARAPSKOM SVETU: Evo kada Alžir dobija dva Su-57 (VIDEO)
05. 10. 2025. u 19:22
PREMINUO HALID BEŠLIĆ: Legendarni pevač umro u 71. godini
LEGENDA narodne muzike, Halid Bešlić, preminuo je u 71 godini, preneli su regionalni mediji.
07. 10. 2025. u 13:44
AJDE ANGELA, ŠTA JE OVO? Stoltenberg tvrdi: NATO bio na korak od raspada, Tramp brutalno odgovorio svima u Alijansi
AMERIČKI predsednik Donald Tramp umalo je raspustio NATO 2018, ali su ga evropski saveznici uspeli da ga ubede da će povećati vojnu potrošnju, piše u svojim memoarima bivši generalni sekretar bloka Jens Stoltenberg.
07. 10. 2025. u 06:45
CECA NEUTEŠNA: Halid je bio velika ljudina, nikad nisam čula nešto loše o njemu
PEVAČ Halid Bešlić preminuo je u 72. godini, i rastužio svoje najbliže, obožavaoce, ali i kolege sa estrade.
07. 10. 2025. u 14:43
Komentari (0)