NA BALKANU HAOS ZBOG NEVREMENA: Mnogi bez struje, zatvaraju puteve, situacija je ozbiljna

V.N.

07. 10. 2025. u 10:19

OBILNE padavine nastavile su da pogađaju Bugarsku usled čega je došlo do zatvaranja puteva, proglašavanja crvenog meteo-alarma u više okruga, a zbog nevremena bez struje je ostalo 51 naseljeno mesto.

Nadležni organi vrše pojačan nadzor nad svim mostovima i infrastrukturom koja je potencijalno oštećena usled poplava, pišu danas bugarske Novinite.

Zvaničnici su upozorili da će svaka rizična lokacija biti odmah zatvorena.

Građanima je upućen apel da budu na oprezu, izbegavaju putovanja i prate uputstva nadležnih službi.

Bugarski Nacionalni institut za meteorologiju i hidrologiju proglasio je crveni meteo-alarm, najviši stepen upozorenja, za osam okruga gde se očekuje više od 65 litara kiše po kvadratnom metru.

Istovremeno, nadležni su saopštili da će Bugarska zatražiti pomoć iz evropskog Fonda za soilidarnost za pogođena mesta zbog nastalih šteta.

Ništa bolja situacija nije ni u Rumuniji

I meteorolozi u Rumuniji produžili su danas crveni meteo alarm zbog najavljenih obilnih padavina za pet okruga i grad Bukurešt uz mogućnost padavina do 140 litara po metru kvadratnom.

Prema poslednjem upozorenju rumunske Nacionalne meteorološke administracije (ANM), od 21 čas 7. oktobra do 15 časova 8. oktobra, a očekuju se obilne kiše u više okruga.

Količina padavina mogla bi dostići 80 do 100 litara po kvadratnom metru, a lokalno i do 120 do 140 litara po kvadratnom metru u kratkim intervalima ili ukupnim padavinama.

(Tanjug)

