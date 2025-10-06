BELA KUĆA: Tramp želi da sve strane brzo postignu dogovor o oslobađanju talaca u Gazi

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp želi da sve strane brzo postignu dogovor o uslovima za oslobađanje talaca u Gazi, saopštila je danas Bela kuća.

Foto Tanjug/AP/Evan Vucci

Portparolka Kerolajn Livit izjavila je da Tramp očekuje da će brzo oslobađanje preostalih talaca podstaći zamah za ostale delove plana, prenosi CNN.

-Želimo da brzo napredujemo po ovom pitanju i predsednik želi da taoci budu oslobođeni što pre, rekla je ona.

Prema njenim rečima, veoma je važno da se ovo brzo završi.

-To je mišljenje predsednikovog tima, da možemo da dobijemo zamah, oslobodimo taoce, a zatim pređemo na sledeći deo, koji je zapravo osiguranje da možemo da stvorimo trajan i stabilan mir u Gazi i garantujemo da Gaza više neće da predstavlja pretnju bezbednosti Izraela ili Sjedinjenih Američkih Država, istakla je Livit.

Ona je rekla da se tehnički razgovori koji se trenutno vode u Egiptu, a u kojima učestvuju specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner, fokusiraju na detalje oko oslobađanja talaca.

-Tehnički timovi upravo sada razgovaraju o tome kako da osiguraju savršene uslove za oslobađanje tih talaca. Pregledaju listu kako izraelskih talaca, tako i političkih zatvorenika koji će biti pušteni i ti razgovori su u toku, a predsednik je veoma angažovan i redovno je informisan o situaciji, kazala je ona.

Indirektni pregovori između palestinske i izraelske delegacije počeli su u egipatskom letovalištu Šarm el Šeik danas popodne.

Fokus pregovora je na praktičnim aranžmanima za olakšavanje razmene zatvorenika, rekli su izvori za Al-Kahera njuz.

Pregovori bi trebalo da traju nekoliko dana uz prisustvo posrednika iz SAD, Katara, Egipta i Turske, izjavio je ranije danas za CNN neimenovani zvaničnik upoznat sa razgovorima.

(Tanjug)

