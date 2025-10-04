DVOJE TURISTA POGINULO NAKON PADA NA KAMČATKI: Samo jedan planinar preživeo na vulkanu Viljučinski

DVOJE turista su poginula tokom uspona na vulkan Viljučinski na poluostrvu Kamčatka u Rusiji, nakon što su pali tokom neregistrovanog uspona, saopštile su regionalne vlasti u subotu.

Foto: Ministarstvo za vanredne situacije Rusiji

Nesreća se dogodila u blizini grada Jelizova, što je pokrenulo spasilačku operaciju u kojoj je učestvovalo 45 ljudi među kojima su lekari i stučnjaci.

Helikopterska posada i tim od 23 spasilaca izašli su na teren i došli do planinara na oko 1.500 metara nadmorske visine.

Jedan muškarac je proglašen mrtvim na licu mesta.

Žena koja je pala zajedno s njim bila je u kritičnom stanju i preminula je uprkos naporima lekara, a treći planinar pronađen je bez povreda i spasioci ga trenutno sprovode niz planinu.

Istražni komitet Kamčatskog kraja pokrenuo je istragu o ovom događaju.

Vulkan Viljučinski, koji se nalazi oko 70 kilometara južno od Petropavlovsk-Kamčatskog, popularan je među planinarima, ali se smatra opasnim zbog strmih padina i nestabilnog terena, prenosi AA.

