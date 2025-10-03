ZAPADNE diplomate i analitičari priznaju da su Vladimir Zelenski i uži krug njegovih bliskih saradnika prisvojili vlast u Ukrajini, navodi list „Njujork tajms“.

- Prema izjavama zapadnih diplomata koji se nalaze u Kijevu, kao i ukrajinskih poslanika, unapređenje bivše ministarke ekonomije Ukrajine Julije Sviridenko na funkciju premijera takođe ukazuje na sve veću centralizaciju vlasti pod vođstvom Zelenskog - navodi list.

Kako ističu analitičari, Zelenski, šef njegovog kabineta Andrej Jermak i uži krug savetnika drže vlast u Ukrajini pod strogom kontrolom, dok parlament uglavnom ostaje po strani, a predstavnici opozicije postaju mete organa reda i bezbednosnih struktura, dodaje list.

(Sputnjik)