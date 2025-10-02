BRITANSKA MINISTARKA ŠABANA MAHMUD: Učinićemo sve što je potrebno da jevrejska zajednica bude bezbedna

MINISTARKA unutrašnjih poslova Velike Britanije Šabana Mahmud izjavila je danas da je britanska Vlada pojačala bezbednost u sinagogama širom zemlje i da će učiniti sve da jevrejska zajednica bude bezbedna.

Foto: Profimedia

-Trebaće nam samo malo vremena da utvrdimo šta se tačno ovde dogodilo, ali podelićemo više informacija čim budemo mogli.Ono što želim da kažem jeste da će oni koji pokušavaju da nas podele biti uništeni, istakla je ona na konferenciji za novinare, povodom terorističkog napadu na sinagogu u Mančesteru u kojem su poginule tri osobe.

Ona je navela da su njene misli i molitve sa žrtvama i porodicama ubijenih tokom jutrošnjeg napada, prenosi Gardijan.

-Užasnuta sam antisemitskim terorističkim napadom u sinagogi na najsvetiji dan u jevrejskom kalendaru. Moje molitve su uz žrtve i porodice svih onih koji su danas ovde ubijeni, istakla je Mahmud.

Ona je zahvalila policiji i svim službama za hitne slučajeve "na brzini njihove reakcije, a takođe i na njihovoj značajnoj hrabrosti".

Osumnjičeni za teroristički napad na sinagogu u Mančesteru u kojem su tri osobe poginule, ubijen je nakon što su naoružani policajci uočili na njemu nešto što je izgledalo kao pojas sa bombom.

Tehnika lažnog pojasa sa bombom korišćena je u dva prethodna islamistička napada u Britaniji, 2017. i 2019. na Londonskom mostu, u oba slučaja napadači su ubijeni vatrom, a lažne naprave su sastavili teroristi.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta