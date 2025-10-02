BESPILOTNE letelice koje narušavaju vazdušni prostor zemalja Evropske unije i NATO-a mogu se uništavati, izjavio je francuski predsednik Emanuel Makron, i pozvao na još veću stratešku neizvesnost kada je reč o evropskom odgovoru na ovakve incidente.

-Smatram da bi glavni odgovor trebalo da bude još veća nepredvidivost i strateška neizvesnost- istakao je Makron na otvaranju samita Evropske političke zajednice u Kopenhagenu.

Kako je poručio francuski lider, vrlo je važno poslati jasan signal.

-Narušavanje našeg prostora dronovima nosi veliki rizik. Oni mogu biti uništeni i tačka. I nećemo o tome prethodno upozoravati- istakao je on.

-Učinićemo sve što je neophodno da sačuvamo naš integritet- poručio je Makron.

Ova izjava je usledila u kontekstu tenzija između Evrope, NATO-a i Rusije, koju poslednjih nedelja optužuju za višestruko narušavanje vazdušnog prostora pomoću aviona i bespilotnih letelica.

Operacija „Istočna straža“

Predsednik Poljske Karol Navrocki odobrio je prisustvo NATO trupa na teritoriji Poljske, nakon što je Severnoatlanska alijansa pokrenula operaciju „Istočna straža“ usmerenu na jačanje odbrane istočnog krila NATO-a. Odluka je doneta kao odgovor na incident sa dronovima na nebu iznad Poljske u noći 10. septembra.

Ranije su ruske vlasti više puta ukazivale na nedostatak dokaza kod poljskih vlasti i drugih predstavnika rukovodstva zemalja NATO-a, koji Rusiju optužuju za napad na Poljsku pomoću dronova.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov istakao je da su izjave o navodnom kršenju vazdušnog prostora drugih zemalja od strane Rusije su prazne i neosnovane.



Inicijativa Zapada

Projekat „zid dronova“ je zajednička inicijativa Nemačke, Poljske, Finske i baltičkih zemalja, usmerena na raspoređivanje višeslojnog sistema za praćenje i automatizovane odbrambene sisteme protiv dronova duž granice sa Rusijom. Projekat je trenutno u fazi razvoja i izbora prototipa.

Moskva je više puta ponovila da Rusija nikome ne preti, ali neće ni ignorisati postupke koji nose potencijalnu opasnost za njene bezbednosne interese.

