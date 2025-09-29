BRITANIJA UDARA SANKCIJAMA: 71 ime sa liste zbog iranskog nuklearnog programa

BRITANSKA vlada je danas uvela sankcije protiv desetina pojedinaca i subjekata povezanih sa Iranom, nakon sličnih poteza Ujedinjenih nacija i Evropske unije, usmerenih na suzbijanje onoga što Velika Britanija opisuje kao iranske napore u nuklearnom širenju, javlja Rojters.

Foto: Unsplash/Ilustracija

Britanija je dodala 71 novo ime na svoju listu sankcija, uključujući visoke zvaničnike koji se bave iranskim nuklearnim programom i velike finansijske i energetske institucije.

Oni koji se suočavaju sa britanskim sankcijama sada će biti podložni zamrzavanju imovine, finansijskim ograničenjima i zabranama putovanja.

Britanija, Francuska i Nemačka pokrenule su proces povratka sankcija Iranu u Savetu bezbednosti UN zbog optužbi da je prekršio sporazum iz 2015. godine koji je imao za cilj da mu onemogući razvoj nuklearne bombe.

Ujedinjene nacije su juče ponovo uvele embargo na oružje i druge sankcije Iranu zbog njegovog nuklearnog programa, a Teheran je upozorio da će odgovoriti oštro. Iran poriče da teži da poseduje nuklearno oružje.

(Tanjug)